Začalo jednání Bezpečnostní rady státu. Zúčastní se i prezident Pavel

S novináři před začátkem jednání promluvil jeden z členů rady, ministr dopravy Ivan Bednárik. „Témata jsou různá,“ uvedl při příchodu s tím, že se vždy projednává aktuální bezpečnostní situace. Informace má podle svých slov i o novém projektu souvisejícím s tajnými službami, podrobnosti ale neřekl. Za svůj rezort se na schůzi bude věnovat například dronové ochraně.
Vyjádřil se i k nové armádní koncepci, která podle něj nabrala zpoždění z důvodu výměny na postu náčelníka generálního štábu.
Právě Miroslav Hlaváč byl dalším, kdo na jednání dorazil. Komentovat však jeho náplň nechtěl.
Novou Koncepcí výstavby Armády ČR, která má stanovit směr jejího rozvoje až do roku 2040, se rada zabývala už letos v létě. Dokument je aktualizací stávající strategie přijaté vládou bývalého premiéra Petra Fialy, která nabízí výhled do roku 2035. Mezi hlavní cíle patří příprava na dlouhotrvající konflikt s technologicky vyspělým protivníkem, i proto je jedním ze stěžejních témat přezbrojení a nábor nových příslušníků.
Hlava státu sice nepatří mezi členy Bezpečnostní rady státu, má ale ze zákona možnost se jí účastnit. Naposledy svého práva Petr Pavel využil v létě, kdy na červencovém jednání řešil spolu s dalšími členy rady například kybernetickou bezpečnost nebo připravenost Česka na mimořádné situace.
Mezi stálé členy současné rady patří předseda vlády Andrej Babiš, ministři za hnutí ANO Karel Havlíček, Alena Schillerová, Jeroným Tejc a Lubomír Metnar a ministři Jaromír Zůna (SPD), Petr Macinka (Motoristé) a Ivan Bednárik (SPD). Zasedání se však obvykle účastní i ředitelé tajných služeb, policejní prezident nebo náčelník generálního štábu.