Podle Výborného není v otázce platů možné oddělovat vnitřní a vnější bezpečnost. „Příjmy mají také různou strukturu. Nemůžeme říct, že budeme prioritizovat jenom armádu,“ uvedl Výborný.

Připomněl, že od ledna se zvednou platy ve veřejné sféře, debata se podle něj uzavře v září. „Věřím, že dospějme k dohodě, která bude spravedlivá a vyvážená,“ řekl. Pozitivní je podle něj to, že česká ekonomika roste nejrychleji ze sousedních zemí a zemí Visegrádské čtyřky.

„Utrácíte za železo a nejste schopni přidat vojákům a policistům. Jejich platy nejsou podstatné, důležité je to utratit podle indexace za tanky. Nebude je mít kdo provozovat, nebudeme je mít kde skladovat,“ řekl Fiala. Bezpečnostní složky jsou podle něj podhodnocené. „Jestli je nebude platit stát, bude je platit někdo jiný. Třeba mafie,“ řekl Fiala.

„Představte si, že se na nás dívají vojáci, policisté, hasiči. To aby se z toho šli oběsit,“ řekl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. „Tři a půl roku s nimi nikdo nic neřešil. Před volbami jsme se všichni probudili. Přišla emotivně paní ministryně, že to bude 8300 pro vojáky. Načež se toho chytl ministr vnitra. Když jsme to my dávali jako systémový návrh, všichni se nám vysmáli,“ dodal.

Na jeho slova reagovala místopředsedkyně Sněmovny za STAN Věra Kovářová. „Mrzí mě ten slovník, který neustále používáte,“ řekla. „Myslím, že není potřeba, aby se někdo šel oběsit, protože říkáme, jak to bude,“ dodala.

Vyšší výdaje na obranu

Politici okomentovali také možné zvýšení výdajů na obranu. Prezident Petr Pavel tento týden na jednání v Bruselu řekl, že Česko je připraveno podpořit vydávání až pěti procent HDP na obranu, pokud se na tom shodnou spojenci.

Ministr Výborný ve vysílání CNN Prima NEWS upozornil, že nejde o jeden balík, který směřuje na obranu. Na tu by konkrétně šla 3,5 procenta, zbývající 1,5 procenta jsou související výdaje, například na vědu a výzkum.

Na otázku, kde Česko vezme peníze na vyšší výdaje na obranu, odpověděl, že například zvyšování daní by nebyla správná cesta. Nutné je podle něj přehodnocení některých i evropských ambicí. Vyšší výdaje na obranu by podle něj měly jít na úkor úspor. „Bavíme se o rozpočtovém výhledu do roku 2030. Žádná vláda by dnes neřekla, jak bude vypadat rozpočet na rok 2030,“ řekl Výborný. Zvyšování daní podle něj není preferovaná cesta.

Problém je podle Havlíčka v tom, že vláda není schopná utratit ani stávající dvě procenta. „Pro mě není nejpodstatnější finální závazek jako to, za co se bude utrácet, jak transparentně je to vysoutěženo, jaká infrastruktura s tím bude spojena,“ řekl Havlíček. Důležité je podle něj také propojení s vnitřní bezpečností.

„Je jasné, že bezpečnost je pro občany velmi důležitá,“ řekla Kovářová. Vláda rozhodla, že se výdaje budou zvyšovat na 3,5 procenta, ale až do roku 2030, upozornila Kovářová. „Pokud se členské státy dohodnou, je na to ČR připravena,“ uvedla Kovářová. Je podle ní ale nutné dopředu říct, za co se peníze utratí. Zároveň je potřeba zajistit, aby nebylo ohroženo například zdravotnictví či důchody, dodala.

Úspory lze podle Kovářové hledat například v dekarbonizaci. „Většina v Evropském parlamentu je přesvědčena o tom, že musí dojít k úpravě. Dekarbonizace bude pokračovat, ale část z peněz, které na ni byly určeny, budou použity na priority,“ řekla Kovářová.

„Nespoléhejme na Evropskou unii. Má nižší a nižší výkonnost, vydělává méně peněz a chce vydávat čím dál tím víc peněz. Nechce ani o kousek ustoupit z dekarbonizace,“ řekl Havlíček. Česko podle něj nemůže spoléhat na to, že Evropská unie dodá peníze na vnitřní bezpečnost.

Podle Havlíčka je nutné zvýšit hospodářský růst. „Nehrajme jen na čísla, hrajme na to, co fakticky potřebujeme. Potřebujeme nutně posílit naši armádu,“ dodal.