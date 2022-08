Mlejnka jsem neznal, má očekávání nezklamal, řekl poslancům Rakušan

„Petra Mlejnka jsem neznal. Byl mi představen v kanceláři pana místopředsedy Bartoška,“ řekl poslancům Rakušan. „Má očekávání nezklamal,“ prohlásil ministr vnitra a šéf hnutí STAN.

Zcela vědomě a úmyslně nechtěl vybrat do čela civilní rozvědky nikoho z kandidátů, kteří byli ve službě v posledních sedmi či osmi letech činní. Ukazuje se podle něj, že toto rozhodnutí bylo správné pro personální uklidnění služby, pro zadávání úkolů a pro její vedení.

S Redlem jsem se setkával nepravidelně deset let, řekl poslancům Mlejnek

„Potkával jsem se s panem Redlem nepravidelně po dobu deseti let. Nikdy jsem s ním žádnou smlouvu neuzavřel,“ řekl poslancům šéf civilní rozvědky Petr Mlejnek. Prohlásil, že se setkal s Redlem maximálně jednou až dvakrát za rok kvůli své práci manažera ve společnosti Techniserv. Důvodem podle něj bylo, že jako obchodník poptával zakázky pro svou firmu, ale žádnou Redlovým prostřednictvím nezískal.

Rakušan poslancům zopakoval, že pokud by Mlejnek nesplnil zásadní kvalifikační předpoklad, tedy nedostal by prověrku na stupeň přísně tajné, s okamžitou účinností by nemohl vykonávat dál svoji funkci.

Minulý týden vyzval bývalý premiér Andrej Babiš v otevřeném dopise Petra Fialu, aby odvolal ministra vnitra Víta Rakušana, jinak ANO vyvolá hlasování o nedůvěře vládě. Právě Rakušan vládu přesvědčil, aby se Mlejnek šéfem civilní rozvědky stal.

Vláda nenašla důvody pro Mlejnkovo odvolání. Podle premiéra Petra Fialy obdržela informaci, že nový šéf rozvědky sehrál pozitivní roli při objasňování korupční kauzy Dozimetr. Pražská vrchní žalobkyně Lenka Bradáčové řekla, že o tom nic neví. Fiala pak upřesnil, že role Mlejnka byla před zahájením a mimo rámec trestního řízení. Mlejnek ministrům předložil čestné prohlášení jednoho ze svědků z kauzy Dozimetr, kterému radil, aby se obrátil na policii.

Pod názvem Dozimetr je známá korupční kauza spojená s pražským dopravním podnikem, v níž čelí stíhání bývalý primátorův náměstek za STAN Petr Hlubuček, lobbista Michal Redl a dalších více než deset lidí. Policie tvrdí, že organizovaná skupina obviněných obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat úplatky.

Změní zákon, aby šéfové tajných služeb museli mít prověrku na stupeň přísně tajné?

Poslanci ANO podle místopředsedkyně Sněmovny Jany Mračkové Vildumetzové navrhují novelu zákona týkající se bezpečnostních služeb, podle níž by nastupující ředitel tajné služby musel mít prověrku na stupeň přísně tajné. Tu Mlejnek nemá. Disponuje prověrkou na stupeň tajné a o vyšší prověrku má zatím zažádáno.

„Dnes se svými kolegy z bezpečnostního výboru vkládám do systému novelu zákona o zpravodajských službách, která přináší tu změnu, že pokud se někdo stane šéfem zpravodajských služeb, musí nastupovat do této funkce s prověrkou přísně tajné,“ řekla Mračková Vildumetzová. „Zároveň tuto prověrku mu nesmí dělat jeho podřízení, ale Národní bezpečnostní úřad,“ uvedla Mračková Vildumetzová.