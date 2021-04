Bezpečný odstup od cyklisty neumíme změřit, reaguje šéf dopraváků na novelu. Podle poslance ale nejde o centimetry

Praha Řidiči by měli díky poslanci schválené novele nově dodržovat při předjíždění cyklistů minimální odstup 1,5 metru, v místech, kde platí „třicítka“, pak jeden metr. Šéf dopravní policie ale tvrdí, že takový manévr nelze zaznamenat. Navíc možnost legálně přejet autem „plnou“ čáru právě při předjíždění cyklistů z novely nakonec vypadla. Policie přitom tento prvek označuje jako zásadní.

Sociálnědemokratický poslanec a spoluautor novely zákona o silničním provozu Petr Dolínek vysvětil, že dodržování bezpečného odstupu je sice již dnes povinné. Problém ale je, že ne každý ví, co si pod tím má představit.

„Snad všichni si uvědomujeme, že je třeba zákonem upravovat nejvyšší dovolenou rychlost v obci 50 km/h, protože každý může mít jinou představu, jaká rychlost je bezpečná. Stejné je to s bezpečným odstupem,“ řekl Dolínek pro Lidovky.cz. Díky návrhu se v autoškolách prý každý dozví, jak má cyklistu správně předjíždět.



S tím však nesouhlasí ředitel dopravní policie Jiří Zlý. Podle něj se toto pravidlo v autoškolách učí při teoretické i praktické výuce. „Obecně je vycházeno z teorie 50 cm + 10 cm na každých 10 km/h, což přibližně odpovídá uváděným 60 cm + 1 cm na každý 1 km/h,“ sdělil pro server Lidovky.cz Zlý. Zároveň dodal, že se jedná o velmi sledovaný prvek bezpečné jízdy při zkoušení žadatelů o řidičák.

Podle Dolínka ale dopravní policie v současnosti bezpečný odstup vůbec neřeší, dokud nedojde k tragické nehodě. „Díky definici bezpečného odstupu bude možné i preventivně kontrolovat obdobně jako v zahraničí. K prokázání přestupku lze použít například kamerový záznam, svědecké výpovědi nebo informace o šířkových rozměrech komunikace či pruhu a vozidel,“ sdělil spoluautor novely.

Šéf dopraváků ale upozorňuje, že prý nelze jakkoli odhadovat, kolik takových manévrů policie zaznamená, protože se jedná o okamžik, který je proměnný v místě a čase a trvá velmi krátký čas. „Pokud by již byl tento manévr zdokumentován, není zřejmé, zda by odečet vzdálenosti z fotografie - v současnosti není na českém trhu žádný technický prostředek, který by byl schopen uvedené jednání zaznamenat a změřit a byl metrologicky ověřený - byl v našem právním prostředí akceptovatelný pro přestupkové řízení, nehledě na skutečnost, že by nejprve muselo dojít ke znaleckému vyhodnocení takové fotografie, případně k odbornému vyjádření,“ uvedl pro Lidovky.cz.

Podobně to vidí i nezařazený poslanec Lubomír Volný, který hlasoval proti návrhu. „Navrhované opatření je v praxi nevymahatelné. Jak budou řidiči prokazovat, že dodrželi navrhovanou vzdálenost? Řidiči, kteří jezdí v obci rychlostí 90 kilometrů za hodinu, se nezmění, jestliže to nedokázali doposud,“ vysvětlil pro Lidovky.cz.

Petr Dolínek ale vysvětluje, že vzhledem k zásadě „v pochybnostech ve prospěch obviněného“ se nehraje na přesné centimetry nebo decimetry. „Ale budou se postihovat pouze jednoznačně excesivní případy velmi nebezpečného předjíždění,“ dodal.

Důležitá změna naopak vypadla

Ředitel Jiří Zlý se domnívá, že bezpečnost cyklistů by zvýšila možnost přejetí plné čáry při předjíždění, jenže tato novinka z novely vypadla. K nehodám při nedostatečném bočním odstupu totiž podle něj může docházet i ve snaze předjet cyklistu a přitom nepřejet dopravní značení, tedy podélnou čáru souvislou.

„Odpovědnost řidiče za dostatečný boční odstup nikdo nerozporuje, ovšem záleží na mnoha faktorech: zda se jedná o nákladní vozidlo, dále povětrnostní podmínky, stav pozemní komunikace a její šířkové uspořádání, jízda cyklisty,“ upozorňuje šéf dopraváků.

Podle statistik policie došlo v roce 2020 k 4204 dopravním nehodám za účasti cyklisty, při nichž 40 osob zemřelo, 284 lidí si odneslo těžké zranění a 3415 osob lehké. Přitom cyklisté z tohoto počtu zavinili 2727 dopravních nehod, při nichž bylo 25 usmrceno, 161 osob těžce zraněno a 2284 osob lehce zraněno.

„Při předjíždění cyklisty řidičem motorového vozidla došlo ze strany řidiče motorového vozidla k 1,3 % dopravních nehod z celkového počtu dopravních nehod s účastí cyklisty. Je tedy zjevné, že pro bezpečnost cyklistů je třeba napnout síly jiným směrem,“ uvádí Zlý.

S metodou tvorby policejních statistik nesouhlasí spolek AutoMat, který se charakterizuje jako podpora veřejné, pěší a cyklistické dopravy, i rozumného používání aut. Ve svém vyjádření z poloviny března uvádějí: „(...) považujeme za velmi zavádějící, že ve své argumentaci proti novele záměrně srovnává (ředitel Zlý, pozn.red) veškeré nehody cyklistů - včetně těch bez účasti jiného vozidla, tedy „samonehod” - s nehodami, které zavinil řidič motorového vozidla pouze ve vztahu k cyklistům. To je argumentační faul: Pokud se bavíme o bezpečném odstupu, měli bychom se zaměřit jen na ty nehody, ke kterým došlo při vzájemné interakci motorového vozidla s cyklistou.“

Dle vyjádření mluvčího spolku Vratislava Fillera, které zaslal serveru Lidovky.cz, pracuje policie vedená panem Zlým prý bohužel se statistikami nehodovosti tak, aby problém zlehčila. Z Fillerovy - blíže nespecifikované - analýzy srážek aut s cyklisty prý vychází, že souvislost s tím, že cyklisté byli nevhodně předjížděni, má zhruba 20 % nehod. Navíc také dodává: „Ze srážek cyklistů a motorových vozidel s následky těžkého zranění odcházejí do nemocnice v 98 % případů cyklisté.“

„Pokud je snaha o zvýšení bezpečnosti cyklistů, je potřeba se zaměřit na všechny dopravní nehody s účastí cyklistů a zaměřit se na nejčastější příčiny dopravních nehod a nejčastější příčiny tragických dopravních nehod,“ reagoval pro Lidovky.cz ředitel Zlý.

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), která má mimo jiné zajistit řádný odstup při předjíždění cyklisty motorovým vozidlem, prošla Poslaneckou sněmovnou ve středu. Zelenou od poslanců dostala novela navíc ve chvíli, kdy kvůli pandemii koronaviru došlo ke zvýšení počtu cyklistů na komunikacích. Ačkoliv nakonec změna zákona získala podporu napříč politickými stranami, debata na plénu PS byla velmi plamenná. Novela zákona nyní poputuje do Senátu a poté případně k prezidentovi republiky Miloši Zemanovi.