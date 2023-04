Bezpečný přístav. Dana Němcová tu už za normalizace byla pro všechny, kdo něco potřebovali

Jezdila jsem za Danou v posledních letech do zastávky, která se jmenuje Přístaviště, a říkala jsem si, že si to vybrala dobře. Opravdu byla po ty dlouhé roky, co jsem ji znala, vždycky bezpečným přístavem pro všechny, kdo něco potřebovali: někdo talíř polévky, někdo poradit, někdo se prostě vypovídat – a všichni útěšný Danin úsměv.