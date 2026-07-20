Bezprecedentní projev aktivismu, odmítla vláda verdikt soudu k Pavlovi a Ankaře

  13:52aktualizováno  14:23
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Ústavní soud podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO překročil své pravomoci při vydání předběžného opatření, že vláda musí zajistit účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Podle Tejce šlo o bezprecedentní projev aktivismu. Vláda požádala o vyloučení ústavního soudce Pavla Šámala z dalšího řízení.

Vládal podle Tejce navrhne Ústavnímu soudu, aby zamítl nebo odmítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla.

Tejc pozornil, že vláda nedostala před vydáním předběžného opatření možnost vyjádřit se k prezidentově žalobě. „Porušení práva na to být slyšen nám připadá velmi zásadní,“ řekl.

Pavel podal žalobu kvůli tomu, že vláda nepočítala s jeho účastí na summitu NATO a tím mu podle něj bránila ve výkonu jeho ústavních pramocí zastupovat stát navenek.

Po zásahu Ústavního soudu vláda Pavla do delegace zařadila a prezident do Ankary na zasedání NATO do Turecka letěl.

O jeho žalobě bude Ústanví soud teprve rozhodovat. „Ve skutečnosti jde o zachování základních principů českého ústavního systému. Česká republika má pouze jednu zahraniční politiku, a ta nemůže být vedena souběžně vládou a prezidentem,“ prohlásil Tejc.

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