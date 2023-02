Fiala se postavil proti účasti sportovců z Ruska a Běloruska na olympiádě

Koalici hrozící bojkotem olympijských her 2024 vede Polsko. O bojkotu nahlas mluví na Ukrajině i v Pobaltí. MOV kontruje varováním, že neúčast v Paříži by byla porušením Olympijské charty.

Fiala se v pondělí v rámci bilančních návštěvách jednotlivých ministerstev se setkal s šéfem české diplomacie Janem Lipavským. „Česká zahraniční politika působí jednotně a to je dobře,“ řekl premiér Fiala. Připomněl, že česká vláda podporovala co nejsilnější pomoc Ukrajině a naopak co nejtvrdší sankce vůči Rusku.

Zmínil přijetí takzvaného Magnitského zákona, který umožňuje sestavovat na národní úrovni seznam osob, vůči nimž Česko zavede sankce.

Premiér Fiala poukázal na to, že Česko bude od července předsedat Visegrádské čtyřce, což je uskupení zahrnující Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko.

Lipavský chce prosadit korespondenční volbu

„Určitě se chci letos zaměřit na ekonomickou diplomacii,“ uvedl po schůzce s předsedou vlády ministr zahraničí Jan Lipavský. Připravuje cesty do Indie, po Africe a také po Jižní Americe. „Přál bych si, aby se nám podařilo dotáhnout korespondenční volbu,“ řekl Lipavský,

Chystá novou koncepce zahraniční politiky, která má věnovat větší pozornost otázkám dodržování lidských práv a podrývání mezinárodního práva a nedodržování závazků ze strany Ruska.

„Nemůžeme se vyhnout situaci na Ukrajině, respektive agresivnímu a zločinnému chování Ruské federace proti Ukrajině. Víme, že ta současná situace je jen extrémním naplněním nějaké širší imperiální politiky ze strany Ruské federace, se kterou my se musíme jako středoevropský stát umět vypořádat,“ prohlásil před poslanci zahraničního výboru ministr Lipavský.

Současná koncepce podle ministra zahraničí nedostatečně reflektuje rostoucí asertivitu, někdy až agresivitu Čínské lidové republiky, a celou řadu dalších hrozeb, ať už jde o energetiku, změnu klimatu či surovinovou politiku.

Česko má „vlastní politiku jedné Číny“

„Česká republika přistupuje k Číně podobně jako většina našich západních spojenců a máme vlastní politiku jedné Číny, což je formulace, která naprosto přesně vyjadřuje tu skutečnost a je i dlouhodobou konstantou české zahraniční politiky,“ uvedl premiér Fiala po posledním jednání vlády a zopakoval to i po pondělním jednání s Lipavským.

K postoji Česka k Číně a Tchaj-wanu přitáhlo pozornost to, že tchajwanská prezidenta Cchaj Jing-wen po zvolení nového prezidenta Petra Pavla telefonovala do Prahy, aby mu gratulovala. Na Tchaj-wan se také v březnu vypraví šéfka Sněmovna Markéta Pekarová Adamová. Doprovodit ji má delegace podnikatelů, zástupců měst i vědecko-výzkumných a vzdělávacích organizací.

Fiala postupně objíždí resorty a hodnotí naplňování programového prohlášení vlády, která má za sebou víc než rok fungování. Minulý týden navštívil ministerstva průmyslu a obchodu a spravedlnosti, loni v prosinci třeba resorty zemědělství, pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí či zdravotnictví.

Po návštěvě premiéra zamířil šéf české diplomacie na návštěvu Severní Makedonie. Bude tam jednat o integraci Severní Makedonie do Evropské unie, dopadech ruské agrese na Ukrajině, situaci v regionu západního Balkánu či migraci.