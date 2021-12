Bílé Vánoce? Musely by být až v lednu. I Lada si je na svých obrazech vymyslel

Zařazení sněhu mezi nejtypičtější atributy vánočních svátků pochází z konce 19. století, které ještě spadá pod takzvanou malou dobu ledovou, tedy klimatické globální ochlazování mezi 14. a 19. stoletím. Bylo to nejchladnější období za poslední dva tisíce let. „Vrchol malé doby ledové spadá do let 1870 až 1890, kdy žili dva klasici, kteří vymysleli bílé Vánoce. Je to Josef Lada a Charles Dickens. Od nich pochází vtisk sněhu a vznik takzvané atmosféry Vánoc,“ popsal klimatolog a geolog Václav Cílek.