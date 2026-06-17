V Bílině vládne ANO společně s ODS a hnutím Moje Bílina.
Mrázová byla nejprve v Bílině čtyři roky ve funkci místostarostky a pak sedm let starostkou. Ministryní ve vládě Andrej Babiše (ANO) se stala po loňských volbách.
Mrázová čelila kritice kvůli údajným nelegálním stavbám na svém pozemku, když zároveň předložila návrh zákona, který zjednodušuje dodatečnou legalizaci staveb.
Server Seznam Zprávy také uvedl, že od roku 2009 využívala obecní byt v Bílině. Podle webu Mrázová do roku 2024 za byt na bílinském náměstí o rozloze 130 metrů čtverečních platila měsíční nájem zhruba 4 500 korun. Ministryně kritiku odmítla s tím, že v době přidělení bytu splňovala podmínky stanovené městem.
Opozice ji kvůli tomu vyzvala k rezignaci. Babiš označil kritiku Mrázové za cílený útok médií.
Manžel nás nepodporoval, hájila Mrázová bydlení v obecním bytě
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7. května 2026