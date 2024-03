Exprezident Bill Clinton na Smíchově vzdal hold Madeleine Albrightové. Na novém bulváru, který nese její jméno

Někdejší americký prezident Bill Clinton přijel do Prahy na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, která mimo jiné připomene 25. výročí vstupu Česka do NATO. A byla to právě Madeleine Albrigtová, která na přijetí České republiky do NATO měla zásadní podíl.

Bill Clinton k ní měl velmi blízko. Během jeho prvního volebního období (1993 – 1997) byla americkou velvyslankyní při OSN, když byl zvolen prezidentem podruhé (1997 – 2001), udělal z Madeleine Albrightové svou ministryni zahraničí.

„Byla to jedinečná ministryně zahraničí, výjimečná velvyslankyně při OSN, uznávaná profesorka, a především úžasná lidská bytost,“ napsal před dvěma lety Bill Clinton v nekrologu, který zveřejnil krátce po oznámení úmrtí Albrigtové.

Dodal, že si vydobyla renomé vášnivé zastánkyně svobody, demokracie a lidských práv. Při prohlídce smíchovského bulváru Bill Clinton poznamenal: „Je skvělé, že se tato velkolepá nová třída bude jmenovat po zdejší rodačce Madeleine Albrightové.“

Billa Clintona na Smíchov doprovodila také Katie, dcera Madeleine Albrightové, český podnikatel Luděk Sekyra a bývalý velvyslanec v USA Michael Žantovský, který měl s Albrigtovou velmi přátelský vztah.

„Madeleine Albrightová se významně zasloužila o svobodu a bezpečnost České republiky a celé Evropy po konci studené války. Byla na své rodiště pyšná, pomáhala nám otvírat dveře k nejrůznějším činitelům. Byla výjimečná stejně jako Václav Havel, který ji považoval za svoji blízkou přítelkyni, spojenkyni a zahraničněpolitickou mentorku,“ uvedl Žantovský, který stál do loňského roku v čele Knihovny Václava Havla.

„Naše rodina je hluboce poctěna a vděčná, že nová třída v centru města nese jméno naší maminky. Nachází se dokonce v části Prahy, kde se narodila. A přestože tu žila jen krátce jako dítě, mnohokrát se sem vracela - někdy oficiálně, ale nejčastěji soukromě pro potěšení,“ zaznělo od dcery Madeleine Albrightové Katie, která chce do ulice přivézt zbytek rodiny.

Rodačka z pražského Smíchova

Albrigtová se narodila v pražské židovské rodině na Smíchově a do Spojených států amerických emigrovala v roce 1948. Vedle bulváru Madeleine Albrightové jsou i další ulice v projektu Smíchov City pojmenovány po významných ženách, které se zasloužily ve 20. a 21. století o boj proti totalitě.

„Jde o poctu hrdinným postojům a osudům. Chtěli jsme připomenout ženy, které spojuje celoživotní úsilí o svobodu, demokracii a boj proti totalitě. Je nezpochybnitelné, že Madeleine Albrightová je jednou z našich nejslavnějších rodaček,“ řekl podnikatel Sekyra, který za projektem Smíchov City stojí.

Do pěšího bulváru Albrightové ústí ulice její přítelkyně a sousedky z washingtonského Georgetownu, mecenášky a sběratelky umění Medy Mládkové. S centrální třídou souběžná páteřní ulice dostane jméno po jedné z nejstatečnějších českých žen novodobé historie, historičce a vězněné disidentce Růženě Vackové.

Dále zde budou například ulice jedné z prvních českých feministek, disidentky Jiřiny Šiklové, malířky Toyen či parky filozofky Hannah Arendtové a Alice a Anny Masarykových.