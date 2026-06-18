Nový lék proti HIV dosáhl účinnosti 99,9 procenta. Podílel se na něm i Čech

Látka lenakapavir, obchodně známá jako Yeztugo, není vakcínou ani léčbou HIV. Jde o takzvanou preexpoziční profylaxi (PrEP), tedy preventivní ochranu pro lidi, kteří jsou vystaveni vyššímu riziku nákazy. Lék blokuje množení viru v organismu ještě předtím, než by se infekce mohla rozvinout. Oproti dosud používaným přípravkům, které je nutné užívat denně, stačí injekci aplikovat jednou za šest měsíců.
Právě jednoduchost užívání je podle odborníků jedním z hlavních přínosů nové metody. Řada lidí totiž nedokáže dlouhodobě dodržovat každodenní režim užívání tablet. V klinických studiích PURPOSE 1 a PURPOSE 2 zůstalo HIV negativních více než 99,9 procenta účastníků, kteří přípravek dostávali.
Na vývoji přípravku se podílel i český biochemik Cihlář. Devětapadesátiletý virolog, přední český odborník v oboru biochemie, pochází z Chomutova. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, dlouhodobě působí v zahraničí. Je viceprezident pro virologii v americké společnosti Gilead Sciences, která sídlí ve Foster City v Kalifornii, Cihlář ve firmě působí už od roku 1994. Zde se mimo jiné podílel i na vývoji léku remdesivir v době pandemie covidu.
Nevýhodou přípravku zatím zůstává jeho cena. Ve Spojených státech stojí roční preventivní podávání přibližně 28 000 dolarů, to je v přepočtu na koruny asi 580 000 Kč. V srpnu 2025 byl injekční přípravek schválen Evropskou komisí pro použití v Evropě. To znamená, že přípravek může být dostupný i v členských zemích EU včetně České republiky. Lék se v současné době ve světě postupně zavádí do klinické praxe, ale není ještě zcela běžně používaný.
Podle Českého rozhlasu byl lék v březnu tohoto roku podán v Eswatini (dříve Svazijsko), kde ho dostala žena, jako jedna z prvních pacientek na světě. Svazijsko se dlouhodobě potýká s epidemií HIV. Svazijský ministr zdravotnictví dodává, že by mohla být vymýcena do roku 2030.
V současnosti žije na světě zhruba 40 milionů lidí s HIV. Česká republika patří mezi země s nejmenším výskytem viru. V roce 2025 bylo zaznamenáno 293 nových případů na území ČR. V České republice žije přibližně 5 800 lidí s HIV, ale 600 až 700 lidí o svém nakažení nemá tušení.