Nejdřív Praha, teď Most. Po Rovnováze se rozpadla další Klimešova plastika

  14:56
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Část sochy Biologické těleso v mosteckém parku Střed se odlomila.

Část sochy Biologické těleso v mosteckém parku Střed se odlomila. | foto: Město Most

Část sochy Biologické těleso v mosteckém parku Střed se odlomila.
Osazování sochy s názvem Biologické těleso v mosteckém parku Střed v září 1972
Socha s názvem Biologické těleso v mosteckém parku Střed na historickém snímku
Přesun sochy s názvem Biologické těleso v mosteckém parku Střed. Autorem díla...
48 fotografií
Biologické těleso, dílo akademického sochaře Josefa Klimeše v parku Střed v Mostě, se ve čtvrtek rozpadlo. Část objektu se sama odlomila a spadla na zem. Situaci nyní řeší magistrát. Před časem se přitom roztříštila jiná Klimešova známá plastika – Rovnováha u Barrandovského mostu v Praze.

„Okolí plastiky je nyní z bezpečnostních důvodů zabezpečeno pletivem. Následovat bude posouzení jejího stavu a rozhodnutí, jak s uměleckým dílem naložit dál,“ uvedla mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová.

Část sochy Biologické těleso v mosteckém parku Střed se odlomila.
Část sochy Biologické těleso v mosteckém parku Střed se odlomila.
Osazování sochy s názvem Biologické těleso v mosteckém parku Střed v září 1972
Socha s názvem Biologické těleso v mosteckém parku Střed na historickém snímku
48 fotografií

Proč se socha rozpadla, není úplně jasné. Z kamerových záznamů městské policie však nevyplynulo, že by ji zničil vandal.

Plastiku o průměru 220 centimetrů vytvořil Josef Klimeš z dioritu. Dílo lidé pro jeho tvar často nazývají „ňadro“, „klobouk“ nebo „UFO“.

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Plastika má za sebou zajímavou historii. Původní bílá verze z epoxidové pryskyřice byla v roce 1969 vystavena na liberecké výstavě Socha a město. Poté dílo odkoupil Most. Josef Klimeš pro něj vytvořil trvalou verzi z kamene, která byla v parku osazena v roce 1972.

Před několika lety prošel park Střed rozsáhlou úpravou za zhruba 100 milionů korun. Vzniklo zde nové sportoviště a obnovy se dočkaly i vodní prvky. Součástí úprav byla také zmiňovaná socha – ta v parku zůstala, pouze se přesunula o několik desítek metrů dál.

Jen před měsícem přitom obdobný osud potkal i další Klimešovu ikonickou práci. Zřítila se plastika Rovnováha u Barrandovského mostu v Praze.

Šest metrů vysoké a přibližně patnáct metrů široké abstraktní dílo, kterému se přezdívá Červ dobyvatel, stálo na pravém břehu Vltavy od roku 1990. O jeho velmi špatném technickém stavu se vědělo dlouhodobě.

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