Starosta Náchoda Birke opouští po sjezdu SOCDEM. Ze strany mizejí známé tváře

„Výsledky sobotního sjezdu a nově zvolené vedení strany pro mě představují směr a osoby, se kterými se již nemohu a nechci ztotožňovat. Návrh nového předsedy na prodej stranického majetku, konkrétně Kulturního domu Střelnice v Hradci Králové, je pro mě osobně zcela za hranou toho, co mohu akceptovat,“ napsal Birke na své facebookové stránce.
Birke novému vedení strany nevěří. „Politika je o lidech, hodnotách a vzájemné důvěře, a tu já k současnému vedení bohužel postrádám. Není v tom zášť, ale klidné, jasné a racionální rozhodnutí. Nyní nadešel čas soustředit veškerou energii, sílu a politické zkušenosti tam, kde to dává největší smysl a kde jsou za mnou vidět reálné výsledky – na město Náchod a na práci v Královéhradeckém kraji,“ uvedl Birke.
Starostou Náchoda je od roku 2010, je také krajským zastupitelem, byl i místopředsedou sociální demokracie a poslancem.
Odchod ze SOCDEM oznámili už v sobotu po vítězství Nedvěda bývalý ministr pro lidská práva Jan Chvojka i neúspěšný kandidát na předsedu strany Petr Pavlík.
„Všechno jednou končí. Dělat stejné chyby dokola není známka politického umu a já v takové společnosti nechci být. Takřka po dvaceti letech bye bye,“ uvedl Chvojka, který v minulosti vedl také poslanecký klub sociální demokracie.
Jana Maláčová se rozhodla skončit v politice, když ve volbách pohořel projekt úzké spolupráce s komunisty a kandidatury některých sociálních demokratů za komunisty vytvořené hnutí Stačilo!. To prosazovali Maláčová, exministr zahraničí Lubomír Zaorálek a právě Nedvěd.
Už po oznámení společné kandidátky s komunisty opustili SOCDEM hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, senátor Petr Vícha, bývalý ministr pro lidská práva a senátor Jiří Dienstbier, někdejší předseda strany Michal Šmarda či exposlanec Václav Votava.