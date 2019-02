Sovětská verze dějepisu? Nepodléhejte tlakům BIS, vyslechl si od školského výboru Plaga. Klaus ml. dostal úkol

PRAHA Ministr školství Robert Plaga (ANO) nemá podléhat tlakům, které by na něj mohly vyvíjet tajné služby. Vyplývá to z usnesení sněmovního školského výboru, jenž se ve středu zabýval poznámkou v loňské výroční zprávě Bezpečnostní informační služby (BIS), že se ve školách učí prosovětská verze moderních dějin. Vzdělávání na školách má podle výboru na starosti ministerstvo školství a nepodléhá kontrole bezpečnostních složek. Plaga ve středu znovu vyloučil, že by BIS mohla do výuky zasahovat.

BIS ve své výroční zprávě uvedla, že moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka. Plaga se pak kvůli tomu v polovině ledna sešel s šéfem BIS Michalem Koudelkou.



Školský výbor ve středu v souvislosti s tím přijal dvě usnesení, která navrhl jeho předseda Václav Klaus mladší (ODS). V prvním konstatuje, že výuka je v gesci ministerstva školství a nepodléhá kontrole bezpečnostních složek. Ve druhém usnesení těsnou většinou podpořil ministra, aby nepodlehl tlakům, které na něj případně mohou být v tomto směru vyvíjeny. Takovou možnost Plaga vyloučil. Výbor pak zároveň pověřil Klause, aby ve sněmovně uspořádal seminář s historiky o tom, zda se ve školách učí dějepis neutrálně, či prosovětsky.

Ministr ve středu poznámku ve výroční zprávě BIS označil za nešťastnou. „Nástroje tvorby rámcových vzdělávacích programů jsou natolik otevřené, a budou otevřené veřejnosti ještě víc, že ani neexistuje možnost, jak by se jakákoli tajná služba mohla do výuky dějepisu vlamovat a prosazovat tam nějaký svůj názor, i kdyby chtěla, jako že znovu opakuji, že toto vůbec nebylo předmětem schůzky se šéfem BIS Koudelkou,“ řekl.

‚Upozornění z výroční zprávy bylo dezinterpretováno‘

Kvůli schůzce se šéfem tajné služby kritizoval ministra prezident Miloš Zeman a Lidové noviny přinesly spekulace o Plagově možném konci ve vládě. Ministra se ale zastali školské organizace, odbory i rektoři vysokých škol a premiér Andrej Babiš záměr odvolat Plagu nepotvrdil. Koudelka nato uvedl, že upozornění z výroční zprávy tajné služby bylo dezinterpretováno. BIS podle něj jen chtěla upozornit, že by mladí lidé měli opouštět školu s širšími znalostmi moderních dějin.

Podle ministerstva schůzka potvrdila, že vyvážená výuka moderních dějin je v době hybridních hrozeb víc než kdy jindy potřeba a její posílení by mělo být jedním z cílů plánovaných změn v obsahu vzdělávání. Později ministerstvo upozornilo, že nezaznělo ani slovo o proruských dějinách či bezhlavém naslouchání BIS, jak schůzku interpretovali někteří novináři. Plaga se podle svého úřadu stavěl k výrokům BIS ohledně údajného ruského vlivu na školství velmi rezervovaně a schůzka s Koudelkou to nezměnila.

Snahu o změnu výuky moderních dějin avizoval ministr už dříve v souvislosti s potřebou revizí rámcových vzdělávacích programů, které v roce 2005 nahradily ve školách osnovy a vymezují obsah učiva. Úvodní konference k úpravám výuky by se podle Plagy měla konat na konci února.