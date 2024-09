BIS varuje před prodejnými úředníky státu. Problémem jsou i „čínské jedy“

Nemalá rizika však skrývá i tuzemská státní správa, v nejnovější veřejné zprávě zpravodajci poukázali na znepokojivý trend v korupčním jednání.

„V minulosti korupční jednání často doprovázelo poskytování přímého protiplnění (korupce), které bylo odpovědnými orgány snáze odhalitelné a postižitelné. To lze v dnešní době označit za překonané,“ konstatuje analýza BIS. Co nahradilo přímou korupci? Pozice po konci úřednické kariéry.

„Představitelé státních institucí využívají prosazování partikulárních zájmů různých skupin zejména k zajištění svého budoucího uplatnění (například zaměstnání),“ vysvětluje motiv výroční zpráva kontrarozvědky.

Jinými slovy, vysocí státní úředníci jdou na ruku soukromým společnostem, aby u nich později získali lukrativní posty. Podle BIS tomu nahrává nedostatek odborníků ve veřejné správě a nízké platy.

Podle zpravodajců se to promítá do slábnoucí schopnosti regulátorů dohlížet na férové tržní prostředí v různých sektorech ekonomiky. „Regulatorní orgány nejsou často ochotny jít do střetu s regulovanými subjekty, ať už z důvodu lhostejnosti, liknavosti nebo nedostatku pracovníků. V některých případech probíhá kontrolní činnost pouze formálně,“ uvádí zpráva.

Nedostatek personálu a nízké ohodnocení ve státní správě vedlo i ke korupci. „Zástupci některých státních institucí přijímali peníze pro dorovnání nízkých platů ve státním sektoru od třetích subjektů. Ty se přitom ucházely o veřejné zakázky (dané) instituce,“ dodala BIS.

To samé zaznamenali zpravodajci i při přípravě zákonných předpisů. Ačkoli jsou zmíněné informace z veřejné výroční zprávy nekonkrétní, BIS předává detailní zjištění ministrům a dalším oprávněným adresátům v utajeném režimu. Tyto zprávy už obsahují konkrétní jména fyzických osob a názvy institucí či firem.

Pozor na Telegram

Pro civilní kontrarozvědku, která má za úkol nejen chránit důležité ekonomické zájmy státu, ale také potírat působení cizích agentů, bylo stěžejním soupeřem Rusko. „Ruská federace, vedle konvenční války proti sousední zemi, vede proti západním demokraciím, ke kterým se hlásí také Česká republika, permanentní hybridní útoky,“ poznamenal v úvodu ředitel BIS Michal Koudelka.

Podle něj cílí ruští agenti zejména na oslabení podpory západu Ukrajině. Dále se snaží oslabit důvěru veřejnosti ve stát. „Snaha Ruska ovlivnit nejen veřejné mínění, ale dokonce i přímo volby do Evropského parlamentu, byla brutálním zásahem do suverenity evropských států,“ varoval Koudelka.

Jako příklad uvedl rozkrytí sítě proruského média Voice of Europe, který používal Kreml jako nástroj na prosazování svého vlivu. Organizace se ujal ukrajinský oligarcha Viktor Medvedčuk spřízněný s Putinovým režimem. „Roli místního koordinátora této operace zastával Artěm Marčevskij, který v Praze řídil a vedl on-line médium Voice of Europe (po odhalení sítě letos Marčevskij z Česka zmizel, pozn.red.),“ zmiňuje BIS.

Válka na Ukrajině změnila způsoby vedení operací ze strany ruských tajných služeb. Zavedené sankce, vyhoštění špiónů s diplomatickým krytím i omezení pohybu v EU vedly k posílení ruských aktivit v kyberprostoru. „Ruské zpravodajské služby začaly ve zvýšené míře používat k verbování a řízení spolupracovníků různé komunikační aplikace, zejména Telegram,“ všímá si výroční zpráva kontrarozvědky.

Narušit distribuci pomoci Ukrajině.

S diverzními akcemi ruské tajné služby má Česko negativní zkušenost zejména v souvislosti s výbuchem muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014, za kterým stála podle vyšetřovatelů dvojice ruských agentů GRU. Loni zpravodajci zjistili, že k obdobnému útoku Rusů došlo i v Bulharsku, tři roky před Vrběticemi.

„V roce 2023 byly zveřejněny další informace potvrzující angažmá jednotky 29155 spadající pod GRU také v přípravě útoku na munici, která explodovala v bulharském Lovnidolu v roce 2011 (poté, co tam byla převezena ze skladu ve Vrběticích). Riziko vysílání takzvaných cestujících důstojníků či spolupracovníků ruských zpravodajských služeb na českém území zůstává vysoké,“ varovala BIS.

Zásadní bylo také působení ruských hackerských skupin proti českému ministerstvu zahraničních věcí. Hackeři se loni zaměřili i na Český rozhlas nebo železniční infrastruktura v Česku.

Česká rozvědka dále varovala také před obcházením protiruských sankcí. V hledáčku Rusů je zejména materiál pro výrobu zbrojních systémů. K tomu Rusové využívají české společnosti. „Poptávky pokračují, stejně jako snahy o realizaci dodávek cestou reexportů, zejména přes členské státy Euroasijské hospodářské unie. Řada rizikových poptávek se týkala zejména obráběcích strojů od českých výrobců,“ zjistila BIS.

Takový export obráběcích strojů se loni odehrál do Kyrgyzstánu. Místo toho ale skončily nejprve v Turecku a později v samotném Rusku.

Pokus BIS s médii

Výroční zpráva BIS vypíchla také nebezpečí využití umělé inteligence. S obavami sleduje její prolínání se šířením dezinformací ve veřejném prostoru. Varuje zejména před automaticky generovaným umělým obsahem (tzv. deepfake).

„BIS experimentálně ověřovala možnosti vytváření syntetického obsahu, který by byl přizpůsobený českému prostředí. Vzniku syntetického textu v masivním měřítku již nic nebrání. Zároveň je ho téměř nemožné odhalit,“ zjistili zpravodajci.

To je rozdíl oproti videím, která dokážou forenzní experti rozpoznat. Kontrarozvědka dále upozorňuje, že za pomocí umělé inteligence lze velmi snadno zmanipulovat lidský hlas. Právě zneužití hlasových klonů v českém jazyce se agenti obávají do budoucna.

Čínských pět jedů

Česká kontrarozvědka, na jejíž činnost jde ze státního rozpočtu 2,5 miliardy korun, se ve výroční zprávě rozepsala i o rizicích spojených s Čínou. Její ekonomické zájmy podle Tchaj-wanu, který Peking považuje za své území.

„Případná anexe Tchaj-wanu by znamenala i přímé důsledky pro Česko. Odstavení dominantní světové produkce polovodičů by přineslo drastickou inflaci a nedostatek některých produktů,“ předpovídají zpravodajci. Podle nich je nebezpečné i sbližování osy Pekingu se Severní Koreou a spolupráce s Ruskem.

Zanedbatelné nejsou ani aktivity Číny u nás. „Příslušníci čínských zpravodajských služeb kultivovali vztahy s vlivnými osobami. BIS zaznamenala zájem Číny o potírání aktivit spojených s takzvanými pěti jedy, které vnímá jako hrozbu pro stabilitu vlády komunistické strany,“ uvádí výroční zpráva. Pěti jedy se myslí zahraniční zájem o osud Tchaj-wanu, Tibetu, Ujgurů, hnutí Fa-lun-kung a o demokratizační aktivity.

K utajovaným operacím využívají čínské zpravodajské služby místních krajanů. Snaží se získávat informace v akademickém prostředí, verbuje agenty přes sociální sítě. „K tipování i prvotnímu oslovení akademiků Čína nejčastěji využívá profesní síť LinkedIn. Čínské zpravodajské služby využívají krycí profily zaměstnanců fiktivních konzultantských či headhunterských společností, nejčastěji se sídlem v Singapuru či Hongkongu,“ varovala BIS. Slibují finanční ohodnocení za vytvoření expertních studií. Následovat mohou nabídky pracovních cest do Číny.

Největší masakr

Zvláštní pasáž věnovali analytici kontrarozvědky i tragické střelbě na Filozofické fakultě UK loni v prosinci, při které David Kozák zastřelil čtrnáct osob a další dvě desítky zranil. Poprvé BIS zmínila, jak případ hodnotí.

„Dle získaných poznatků šlo o individuální útok osamělého střelce. Vrah nebyl napojen na žádnou extrémistickou či teroristickou skupinu, což velmi komplikovalo jeho včasnou identifikaci. Tato tragédie ukázala, že ani Česku se podobné trestné činy nevyhýbají,“ dodala BIS. O to důležitější jsou podle ní systémová opatření a prevence včetně lepší ochrany měkkých cílů.

Za zmínku stojí dále také část, kterou BIS věnovala loňskému zachycení cizince, který je podezírán z terorismu. „Kyrgyz byl prověřován evropskými zpravodajskými službami pro kontakty na osoby patřící k Islámskému státu, přičemž jednu noc strávil v Česku,“ popsala BIS s tím, že byl v kontaktu s dalším mužem ze Střední Asie, který byl v Nizozemsku zatčen za přípravu teroristického útoku. Přejezdy podezřelých Středoasiatů podle BIS sice nejsou novinkou, ale služba evidovala loni nárůst takových transitů.