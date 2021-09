Plánoval za tím účelem údajně i cestu do Moskvy. V rozhovoru pro Lidovky.cz ale Hamáček poprvé přiznal, že na něj řešení kauzy Vrbětice „spadlo“, protože nebyl nikdo jiný, kdo by za Česko připravil odpovídající reakci. Odmítá však, že by jakkoli porušil zákon.