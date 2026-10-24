Koaliční poslanci v noci poslali návrh na zrušení poplatků do druhého čtení navzdory odporu opozice.
„Současný poplatkový systém považujeme za důležitou záruku jejich nezávislosti a vyzýváme k jeho zachování,“ uvedla stálá rada v prohlášení.
Podle ní je třeba o budoucnosti veřejnoprávních médií rozhodovat na základě otevřené odborné a veřejné diskuse, s respektem k jejich poslání a redakční svobodě.
Proti rušení poplatků se už dřív vyslovil také pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který nepovažuje za moudré měnit financování ČT a ČRo.
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů tvrdí, že změnou financování ČT a ČRo plní svůj volební program. Odmítá, že by šlo o útok na demokracii nebo o zestátnění médií.
Rada biskupů v sobotu uvedla, že v době šíření dezinformací a mezinárodního napětí význam služby veřejnoprávních médií sílí. Podle ní navíc jejich profesionalita, důvěryhodnost a schopnost má sloužit celé společnosti, nikoli jednotlivým politickým či ekonomickým zájmům.
„Informace jsou veřejným dobrem. Kvalitní zpravodajství, nezávislá kontrola veřejné moci a prostor pro rozmanité názory pomáhají lidem svobodně se rozhodovat a přispívají k důvěře a vzájemnému porozumění. Důležitou součástí této služby je také práce regionálních studií, která přinášejí témata a zkušenosti ze všech částí naší země,“ dodala rada biskupů.
Před ohrožením nezávislosti veřejnoprávních médií varovalo také vedení Janáčkovy akademie múzických umění.
„V souladu se stanoviskem České konference rektorů opakovaně zveřejňovaným v tomto roce k problematice financování médií veřejné služby a souběžně s prohlášením studujících JAMU sdružených do Výboru solidarity studentů vysokých škol, sledujeme v krajním znepokojení události posledních měsíců, dní a hodin. Cesta vedoucí k přímému ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií České republiky, po níž naše politická reprezentace vykročila, nemůže vést a nevede k svobodné a tvůrčí společnosti,“ uvedlo vedení.
Na internetu je na podporu České televize a Českého rozhlasu vypsána petice studentů a pedagogů Masarykovy univerzity. K 11:00 měla asi 1120 podpisů.