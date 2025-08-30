Náměstkovi hrozil kvůli bitcoinové kauze vyhazov. Nakonec jen přišel o odměny

S informací přišel server Seznam Zprávy. Ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu ještě v červnu mluvila u Přibyla o možných „personálních důsledcích“ jakožto trestu za jeho roli v bitcoinové aféře. Skutečnost, že nakonec pouze nedostal odměny, serveru potvrdila mluvčí úřadu Michaela Tesařová. „Pan náměstek Přibyl v uvedeném období odměnu neobdržel,“ uvedla.
Přibyl se na časové ose bitcoinové aféře, kterou zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti, objevuje hned dvakrát. Poprvé to bylo v únoru letošního roku, kdy ministerstvu poskytl své postřehy k návrhu darovací smlouvy, podle níž pak stát bitcoiny od odsouzeného podnikatele Tomáše Jiřikovského přijal.
Pak se měl v březnu dokonce účastnit i otevření bitcoinové peněženky. „Navazuji na náš včerejší telefonát. S účastí na samotné realizaci na ministerstvu spravedlnosti počítáme. Zúčastním se buď já, nebo kolega, případně oba. Co se týká termínů, které jste avizovala (2. týden v březnu), nemáme s tím problém,“ napsal Přibyl v e-mailu koncem února. Na místo určení ale nakonec nedorazil. Ředitelka Arajmu tvrdí, že to Přibylovi později zakázala.
„O jeho příslibu účastnit se otevírání bitcoinové peněženky jsem se dozvěděla až následně, kdy mi pan náměstek Přibyl oznámil svůj záměr účastnit se jejího otevírání, v čemž jsem mu však zabránila,“ uvedla v červnu Arajmu.
ÚZSVM dlouhodobě tvrdí, že kromě zapůjčení bitcoinové peněženky nesehrál v přijetí bitcoinového daru, kvůli kterému skončil tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek, žádnou roli. Šéfka úřadu na tomto stanovisku trvá i nadále. Uvedla, že Přibyl ani přes dvě zmínky v časové ose nakonec mimo své kompetence nejednal.