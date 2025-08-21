Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
„Jak jsme slíbili, tak plníme. Transparentně a otevřeně informujeme veřejnost o všech podstatných krocích. Občané musí mít jistotu, že ministerstvo postupuje důsledně, zákonně a férově,“ uvedla Decroix. Aktualizovaná osa obsahuje přes 15 tisíc položek.
Ministerstvo uvedlo, že v plném rozsahu respektuje kroky policie i NCOZ v této věci. „Zadržení pana Jiřikovského a zajištění bitcoinů považujeme za důležitý krok k objasnění celé kauzy,“ stojí v tiskové zprávě. Resort prý neví o tom, že by policie při jeho zatčení postupovala v rozporu se zákonem.
Ministerstvo zároveň informovalo o tom, že se připojí k trestnímu řízení vedenému proti Jiřikovskému jako poškozené. Nárok na náhradu škody vyčíslí dodatečně.
Ministerstvo spravedlnosti přijalo bitcoiny v hodnotě zhruba jedné miliardy korun od dříve odsouzeného programátora Tomáše Jiřikovského a část z nich prodalo v aukcích. Kvůli pochybnostem o tom, zda kryptoměna nepocházela z trestné činnosti, v květnu skončil ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS.
Jiřikovského zadržela policie minulý týden. Obvinila jej pro dva skutky praní špinavých peněz, přičemž jeden zahrnuje i darování kryptoměny úřadu. Bitcoiny v držení ministerstva policie zajistila. Ministerstvo ve čtvrtek sdělilo, že s nimi nijak nenakládalo, takže tento krok policie nenarušil chod úřadu.