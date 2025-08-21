Decroix aktualizovala časovou osu bitcoinové kauzy, jména opět chybí

  14:46aktualizováno  14:57
Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo aktualizovanou časovou osu bitcoinové kauzy. Dokument se zdvojnásobil z původních 27 na 59 stran. Opět neobsahuje jména lidí. Zatčení Tomáše Jiřikovského, který bitcoiny resortu daroval, úřad považuje za důležitý krok k objasnění skandálu. Ministryně Eva Decroix z ODS se vyjádří v 15:00, její brífink iDNES.cz odvysílá živě.

„Jak jsme slíbili, tak plníme. Transparentně a otevřeně informujeme veřejnost o všech podstatných krocích. Občané musí mít jistotu, že ministerstvo postupuje důsledně, zákonně a férově,“ uvedla Decroix. Aktualizovaná osa obsahuje přes 15 tisíc položek.

Ministerstvo uvedlo, že v plném rozsahu respektuje kroky policie i NCOZ v této věci. „Zadržení pana Jiřikovského a zajištění bitcoinů považujeme za důležitý krok k objasnění celé kauzy,“ stojí v tiskové zprávě. Resort prý neví o tom, že by policie při jeho zatčení postupovala v rozporu se zákonem.

Ministerstvo zároveň informovalo o tom, že se připojí k trestnímu řízení vedenému proti Jiřikovskému jako poškozené. Nárok na náhradu škody vyčíslí dodatečně.

Ministerstvo spravedlnosti přijalo bitcoiny v hodnotě zhruba jedné miliardy korun od dříve odsouzeného programátora Tomáše Jiřikovského a část z nich prodalo v aukcích. Kvůli pochybnostem o tom, zda kryptoměna nepocházela z trestné činnosti, v květnu skončil ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS.

Jiřikovského zadržela policie minulý týden. Obvinila jej pro dva skutky praní špinavých peněz, přičemž jeden zahrnuje i darování kryptoměny úřadu. Bitcoiny v držení ministerstva policie zajistila. Ministerstvo ve čtvrtek sdělilo, že s nimi nijak nenakládalo, takže tento krok policie nenarušil chod úřadu.

