Policie odložila část kauzy s bitcoiny, týká se vrácení techniky Jiřikovskému

Policie odložila část prověřování v kauze související s darováním bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, a to v části týkající se okolností vrácení počítačové techniky obviněnému Tomáši Jiřikovskému zajištěných v jeho dřívějším trestním řízení. Případ byl dosud prověřován pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby, podle policie nejde o trestný čin, uvedlo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci.
Rozhodnutí následně vedlo podle vrchního žalobce Radima Dragouna ke změně dozorové příslušnosti - kauzu týkající se samotného darování bitcoinů nově dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci podle Dragouna má i nadále v gesci dozor nad částí kauzy týkající se legalizace výnosů z trestné činnosti, z čehož je obviněn Jiřikovský, který loni v květnu daroval ministerstvu spravedlnosti bitcoiny téměř za miliardu korun. Podle kriminalistů zastíral, že bitcoiny pocházejí z nelegálního obchodování na darknetu.

