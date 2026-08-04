Bitcoinová kauza dospěla až k obžalobě a žalobkyně hlavním aktérům navrhuje mnohaleté tresty. Podle obžaloby Tomáš Jiřikovský daroval státu bitcoiny za téměř miliardu korun, aby se dostal ke své další kryptoměně v hodnotě mnoha miliard. Žalobkyně mu doslova klade za vinu legalizaci 468 bitcoinů, což představovalo 960 milionů korun.
Podle informací redakce iDNES.cz byl cíl obchodu jediný – přimět stát, aby si část bitcoinů vzal, a Jiřikovský tak mohl tvrdit, že když stát kryptoměnu přijal, je čistá. A spolu s ní i zbylá, kterou na peněženkách dále ponechal. „Dar státu měl vytvořit dojem či argument, že stát bitcoiny prověřil, přijal a považuje je za legální. Se smlouvou o darování bitcoinů státu přišel v jednom případě Jiřikovský i do směnárny,“ řekl zdroj iDNES.cz blízký vyšetřování.
Advokáta Titze, který celý obchod se státem domlouval a osobně znal exministra Blažka i náměstka Daňhela, označuje státní zástupkyně za organizátora. Viní ho také z pokusu přeměnit část bitcoinů pocházejících z trestné činnosti na peníze. O vinně všech obžalovaných rozhodne soud.
1 Původ prostředků
Původ bitcoinové kauzy sahá až do roku 2013. Programátor Tomáš Jiřikovský tehdy na internetu založil tržiště Sheep Marketplace, na němž se obchodovalo. Z každého prodeje Jiřikovskému podle rozsudků soudu plynuly poplatky v bitcoinech. Za necelý rok, kdy bylo tržiště v chodu, to byly tisíce bitcoinů – při dnešním kurzu miliardy korun.
„Kupoval si drahá auta. Na auta si vždycky potrpěl, to byla jeho vášeň. Nechtěl se ale ukazovat, nepotřeboval se předvádět, aby jezdil v modelech Porsche nebo Lamborghini, proto to byla spíše luxusní auta běžných značek,“ řekla redakci iDNES.cz jedna z jeho příbuzných.
Jiřikovského ale později soud poslal na devět let do vězení za zpronevěru, obchodování s drogami a nedovolené ozbrojování. Policii se ale nepodařilo dohledat veškerou kryptoměnu, kterou mohl získat.
Soudy zároveň odmítaly jeho vysvětlení, kde k částkám v bitcoinech přišel. „Zdroje jeho příjmů nebyly objasněny, a to za situace, kdy na jeho účtech, jež byly uvedeny ve směnárně Bitstamp a odkud následně finanční prostředky proudily různým bankovním domům, bylo shromážděno značné množství finančních prostředků,“ popsala tehdy soudkyně Bordovská.
2 Online tržiště
Vyšetřovatelé Jiřikovského následně spojili také s online tržištěm Nucleus Market, které sloužilo především k prodeji zbraní, drog i například lidské identity. Tržiště fungovalo od října 2014 do dubna 2016.
Policie se tehdy domnívala, že právě skrze tržiště Nucleus Market získal Jiřikovský přístup k tisícům bitcoinů, které následně směnil ve směnárnách za peníze. Při vyšetřování mu kriminalisté zabavili také počítač, v němž se nacházela elektronická peněženka s kryptoměnou.
Na jedné straně Národní centrála proti organizovanému zločinu Jiřikovského vyšetřovala, na druhé jej podle zdroje redakce policie hlídala, protože se obávala, že by mohl být v ohrožení života. Jiřikovský totiž na konci listopadu 2013 své internetové tržiště uzavřel a tvrdil, že uživatele o bitcoiny připravil hacker.
3 Kontroverzní dar ministerstvu
Po návratu z vězení byla technika Jiřikovskému vrácena. Jiřikovského advokát Kárim Titz se následně obrátil na tehdejšího ministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS) s nabídkou, že ministerstvo získá 30 procent bitcoinů z digitální peněženky.
Blažek nabídku přijal. Darovací smlouvu podepsal 7. března 2025 tehdejší ekonomický náměstek ministra Radomír Daňhel. Právě pro darovací smlouvu si později přišli detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Stát od Jiřikovského obdržel 468 bitcoinů, které následně prodával v aukcích, z nichž získalo přibližně 956,8 milionu korun.
Proč se Jiřikovský rozhodl darovat instituci bitcoiny, sám nikdy věrohodně nevysvětlil. Vyšetřovatelé ale pak pracovali s verzí, že darováním kryptoměny ministerstvu se měl Jiřikovský pokusit legalizovat své zbývající bitcoiny. Přijetí a následný prodej části prostředků státem jim totiž mohly dodat zdání legálního původu.
Jiřikovský nepřevedl kryptoměnu pouze ministerstvu. Velkou část bitcoinů posílal i jinam. Tu se pak někdo pokusil přeměnit na peníze ve směnárnách nebo na burzách v Číně nebo na Seychelách. Směnárny a burzy ale první bitcoiny zmrazily.
Ministerstvo spravedlnosti mělo mít při převzetí bitcoinů nachystané kroky, které měly transakci zvěrohodnit. Na část transakce měl dohlížet soudní znalec a k otevření digitální peněženky měl být přizván notář.
4 Odhalení daru
Informace o tom, že státu poskytl téměř miliardu muž odsouzený za zpronevěru i obchodování s drogami, se objevila ve chvíli, kdy ministerstvo začalo v dubnu zveřejňovat smlouvy o prodeji bitcoinů v registru smluv. Totožnost dárce pak na konci května odhalil Deník N.
Blažek ale přijetí daru hájil. „Proč by člověk, který řádně vykonal svůj trest, nemohl například něco darovat státu? Třeba jako formu pokání,“ komentoval tehdy ministr. Blažek také opakovaně tvrdil, že nemá sebemenších pochyb, že bitcoiny nepochází z trestné činnosti.
Blažek se také opakovaně hájil tím, že o situaci informoval jak ministerstvo financí, tak Finanční analytický úřad i Nejvyšší státní zastupitelství. Instituce ale uvedly, že se o daru dozvěděly až zpětně, tedy po podpisu darovací smlouvy.
Tehdejší ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) následně uvedl, že už na konci ledna 2025 obdržel od Blažka dopis s žádostí o schůzku a doplnil, že mu podpis darovací smlouvy nedoporučil.
5 Varování právníků
Pohybnosti ale existovaly už před uzavřením smlouvy. Dokument, o němž jako první informovaly Seznam Zprávy, totiž již v únorů toho roku právníci ministerstva financí před přijetím daru varovali. Osobu pana Jiřikovského nelze považovat za důvěryhodnou. Kryptoměny, které má v úmyslu darovat státu, má ve své dispozici pouze proto, že se policie nedokázala dostat do zabavených počítačů, zněly klíčové pasáže dokumentu.
Tehdejší ministr financí ale v té době tvrdil, že se k němu stanovisko nedostalo, protože skončilo u ředitele jeho kabinetu Filipa Bendy, který mu je dlouhé týdny nepředal. Stejně tak se hájil Blažek, který uvedl, že stanovisko nečetl.
6 Tři trestné činy
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci následně začalo kauzu prověřovat pro podezření ze tří trestných činů – zneužití pravomoci úřední osoby, legalizace výnosů z trestné činnosti a nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.
Informoval o tom tehdy vrchní státní zástupce Radim Dragoun. Vyšetřovatelé se zaměřili nejen na darovaných 468 bitcoinů, ale také na mnohem další objem kryptoměn. NCOZ se následně snažila podezřelé prostředky dohledat a zmrazit.
Blažek pak 30. května 2025 na funkci ministra spravedlnosti rezignoval. Nadále ale trval na tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. O několik dní později skončil na ministerstvu také náměstek Daňhel. Blažka pak na resortu vystřídala Eva Decroix z občanských demokratů.
„Nejsem si vědom žádného nezákonného jednání. Nechci ovšem poškozovat pověst vlády ani vládní koalice,“ oznámil Blažek se svou rezignací. Opozice pak také svolala mimořádnou schůzi Sněmovny.
7 Dvořák měl o transakci vědět
Tehdejší náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák (STAN) o připravované bitcoinové operaci údajně věděl od poloviny prosince 2024. Obdržel totiž e-mail, v němž advokát Kárim Titz popsal detaily celého případu i trestní minulost drogového dealera Jiřikovského.
Hnutí STAN v této v souvislosti odmítlo, že by se ho kauza jakkoli týkala. Podle představitelů hnutí šlo pouze o snahu ODS „hodit vinu na všechny“.
Zjištění, že náměstek Dvořák o připravované transakci věděl, vyvolalo napětí uvnitř tehdejší vládní koalice. Tehdy nová ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) redakci iDNES.cz potvrdila, že informaci o Dvořákově roli získala od svého předchůdce Pavla Blažka.
„V okamžiku, kdy nastoupím na ministerstvo, tak je nutné toto projednat jak se stranou STAN, tak s panem náměstkem, jaké informace měl k dispozici a zda byl schopen je posoudit, respektive zda selhal v jejich posouzení,“ uvedla tehdy Decroix.
8 Závěry auditu
Decroix nechala celou věc prověřit auditem. Ten dospěl k závěru, že ministerstvo převádělo bitcoiny i poté, co Blažek už prokazatelně věděl, že jsou zajištěné policí.
Kromě toho si ministerstvo dle auditu před přijetím bitcoinů neudělalo kontrolu podle zákona, nezpracovalo kompletní právní stanovisko, neudělalo opatření proti praní špinavých peněz ani neposoudilo ekonomickou logiku daru nebo jeho účel. Přímou odpovědnost za bitcoiny měl podle auditu Blažkův poradce Radomír Daňhel.
9 Zásah NCOZ
V srpnu 2025 pak policisté z NCOZ provedli rozsáhlý zásah v Jiřikovského domě, kde se v tu dobu nacházeli také jeho dva synové. Policisté se totiž začali obávat, že by Jiřikovský mohl odcestovat do zahraničí. Vyšetřovatelé se domnívali, že mu v tom nic nebrání, a rozhodli se proto k zásahu.
Do jeho domu přišli několik minut před desátou hodinou večer. Zabavili počítače, telefony, datové nosiče i další elektroniku, prostřednictvím které mohl mít Jiřikovský přístup ke kryptoměnovým peněženkám. Při zásahu se Jiřikovský pokoušel uniknout na střechu domu, kde se i chvíli ukrýval. Soud pak Jiřikovského poslal do vazby.
10 Obvinění
K květnu 2026 pak detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další tři lidi – exministra Blažka, jeho někdejšího náměstka Daňhela a Jiřikovského advokáta Titze. Policisté je obvinili ze zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti. Žádný z obžalovaných dosud neuzavřel dohodu o vině a trestu.
Jiřikovskému žalobkyně navrhuje souhrnný trest 20 let vězení a propadnutí majetku. Trest zahrnuje i jeho předchozí odsouzení, z něhož byl podmíněně propuštěn.
Pro bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka a jeho někdejšího náměstka Daňhela navrhuje žalobkyně trest šest a půl roku vězení a peněžité tresty. Advokátovi Titzovi pak navrhuje úhrnný trest osm let vězení, peněžitý trest v řádu desítek milionů korun a zákaz činnosti na osm let.
11 Co se stalo s bitcoiny
Policejní zásah ale zkomplikoval již uzavřené obchody. Někteří za bitcoiny zaplatili, kvůli jejich zajištění s nimi však nemohli nakládat. Další pak bitcoiny vůbec neobdrželi. Ministerstvo se proto s některými kupci dohodlo na zrušení smluv a vrácení zaplacených částek, kaucí i záloh. Stát jim také nahradil rozdíl mezi tehdejší kupní a pozdější tržní cenou bitcoinu.
Bitcoiny, které státu zůstaly, jsou nyní zajištěny pro účely trestního řízení jako možný výnos z trestné činnosti. Ministerstvo si kryptoměnu ponechalo, dokud ale soud o jejich původu nerozhodne, nemůže s nimi resort volně disponovat.