Bitcoinová kauza se začíná projevovat. Trojkoalice přichází o váhavé voliče

Bitcoinová kauza se už začíná propisovat i do předvolebních preferencích. Podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro CNN Prima NEWS by vládní koalice SPOLU v podzimních volbách získala 20,4 procenta hlasů. To je o dva procentní body méně než před dvěma týdny.