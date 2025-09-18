„Dohody o narovnání byly dvě a v obou případech již došlo k vypořádání na základě znaleckého posudku,“ shrnula ministryně. Částka je zjednodušeně řečeno rozdílem mezi tím, kolik stál bitcoin předtím, a kolik stojí teď. „Vše dopadlo tak, jak jsme doufali a předpokládali. Dovolím si říct, že i bitcoinový trh k nám byl v tomto ohledu poměrně vstřícný,“ pokračovala. Kupující se podle ní vzdali veškerých případných - i budoucích - nároků na náhradu škody či z vadného plnění.
Ministerstvo k vypořádání zpracuje souhrnnou zprávu, kterou dá k dispozici. Decroix doplnila, že ještě existují menší kupci, kteří ale podle ní v tomto okamžiku nevznášejí žádné nároky. „Pokud nejsou vzneseny nároky, tak ze strany státu v zásadě ani nemáme s kým jednat,“ podotkla. Úřad podle ní učinil kroky k tomu, aby zabránil případnému spekulativnímu jednání, které by spočívalo ve vyčkávání těchto kupců na výhodnější kurz bitcoinu.
Státu zůstal v držení celkový objem přijatého bitcoinového daru, ať už v kryptoměně, nebo penězích. Kvůli spornému přijetí 468 bitcoinů v miliardové hodnotě rezignoval předchůdce Decroix Pavel Blažek, který také pozastavil své členství v ODS. Bitcoiny, které mělo ministerstvo v držení, v srpnu po zadržení Jiřikovského zajistila policie jako možný výnos z trestné činnosti.
Jiřikovského stíhá za dva skutky praní špinavých peněz, přičemž jeden zahrnuje i darování kryptoměny úřadu. Okolnosti přijetí daru ministerstvem policie nadále prověřuje, mimo jiné pro možné zneužití pravomoci. Ministryně už dříve uvedla, že s bitcoiny ani s penězi, které za ně ministerstvo obdrželo, nebude nijak nakládat do skončení trestního řízení.