Znalci a právníci za miliony. Kolik resort spravedlnosti platil v bitcoinové kauze

Na zveřejnění plateb upozornily servery Publico a Česká justice. Kauza, která vypukla loni v květnu souvisela s neprůhledným darem kryptoměny bitcoin ministerstvu spravedlnosti za téměř miliardu korun.
Bitcoiny dal úřadu Tomáš Jiřikovský, trestaný za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Podle policie kryptoměna může pocházet z nelegálních obchodů.
Ministerstva na základě vládní protikorupční strategie dvakrát ročně povinně zveřejňují seznamy poradců i plateb za služby, které poradci úřadům poskytli. Ministerstvo spravedlnosti loni dalo právníkům, znalcům nebo auditorům za služby výslovně spojené s bitcoinovou kauzou miliony korun.
Největší zakázkou byl externí audit k okolnostem daru bitcoinů od firmy Grant Thornton, který stál zhruba 3,6 milionu. Výsledky auditu zveřejnilo ministerstvo již loni v září.
Ministerstvo spravedlnosti podle auditu zadávalo pokyny k převodu darovaných bitcoinů jejich vydražitelům i poté, co se tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek dozvěděl o zajištění části dárcovy kryptoměny policií jako možného výnosu z trestné činnosti. Za kroky při přijetí daru nesl přímou odpovědnost ekonomický náměstek ministerstva Radomír Daňhel, Blažek měl nicméně podle auditorů o transakci klíčové informace.
Další velká zakázka v souvislosti s bitcoinovou kauzou byla na právní služby a stanoviska od advokátní kanceláře Chrenek, Toman, Kotrba, například k nakládání s penězi z dražby bitcoinů či s ještě nevydraženými bitcoiny. Kancelář za to dostala dohromady zhruba 2,8 milionu korun.
Ministerstvo se pak kvůli kauze radilo také s dalšími právníky. Advokátní kancelář Clifford Chance Prague Association dostala za poradenství asi 461 tisíc korun a kancelář Hartmann, Jelínek, Malý, Moreno a partneři zhruba 194 tisíc korun. Přes 300 tisíc korun pak stálo vyhotovení dvou znaleckých posudků v souvislosti s uzavřením dohod o narovnání mezi ministerstvem a kupujícími bitcoinů.
Ministerstvo podle serveru Česká justice v loňském druhém pololetí spolupracovalo s desítkami externích odborníků. Hodinové sazby se většinou pohybovaly mezi 400 až 550 korunami. Nejvyšší částku mezi jednotlivci získal soudce Paul Springer, který za konzultační činnost v justiční a legislativní oblasti obdržel 181 500 korun, dodal server.
Jiřikovský je nyní ve vazbě kvůli tomu, že podle kriminalistů zastíral, že bitcoiny pocházejí z nelegálního obchodování na darknetu. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že se připojí jako poškozené k trestnímu řízení. Někdejší ministr spravedlnosti Blažek kvůli kauze rezignoval, i když tvrdí, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil.
Ministerstvo darované bitcoiny nejprve vydražilo, ale policie je později zajistila jako možný výnos z trestné činnosti. Ministerstvo později oznámilo, že jedné skupině kupců bitcoinů vyplatilo kurzový rozdíl zhruba 34 milionů korun a druhé skupině deset milionů. Tehdejší ministryně Eva Decroix médiím řekla, že stát o nic nepřišel, protože si ponechal bitcoiny a kupcům vrátil peníze.
21. srpna 2025