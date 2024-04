Rasový motiv, řekl žalobce o bitce v Dubí. Čtyřem obžalovaným navrhl vězení

„Vina obžalovaných byla prokázána, vyjma obžalovaného Rostislava Dršky. Pokud jde o ostatní, mám za to, že byli usvědčeni řadou svědků. Z jejich výpovědí lze dojít k závěru, že všichni byli na místě činu a jednali způsobem, který svědci popsali,“ uvedl státní zástupce Jan Zelinka.

„Dnes vyslechnutá utajovaná svědkyně poznala tři obžalované, a sice Michala Dunku, Romana Dunku a Jiřího Demetera. Nicméně o přítomnosti obžalovaného Radka Čonky není pochyb s ohledem na výpovědi dalších svědků. Útok byl takové intenzity, že bylo štěstí, že poškozený neutrpěl ještě závažnější poranění,“ doplnil Zelinka.

Je přesvědčený, že útok byl rasově motivovaný. „Útok na mladého muže byl totiž vyvolán ve chvíli, kdy předchozí rozepře mezi ženami už neprobíhala a obžalovaná Dunková na poškozeného zaútočila se slovy bílá mr* ko,“ poznamenal žalobce.

Žanetě Dunkové navrhl podmínku, ostatní vyjma Dršky by poslal do vězení. Navrhl jim tresty od tří do sedmi let, tedy vyšší než jeho předchůdce v době, kdy v Teplicích věc projednávali poprvé. „Je to i kvůli tomu, jak se obžalovaní chovají. Chybí jim jakákoli sebereflexe,“ podotkl Zelinka.

Narážel tím i na skutečnost, kdy se soud nějakou dobu takzvaně nemohl hnout z místa, protože někteří obžalovaní k hlavnímu líčení nechodili. Stalo se tak i dnes. Jednání mělo začít už ráno, ale tři nepřišli. Soudci proto došla trpělivost a vydal příkaz k jejich předvedení policií

„Informoval jsem policii o tom, že tři obžalovaní se opět nedostavili k soudu a byl vydán příkaz k předvedení. Soudní líčení bude pokračovat dnes odpoledne,“ uvedl v pondělí ráno soudce Stanislav Řehola.

Jeden z trojice nakonec dorazil později s tím, že se domníval, že jednání začíná o 45 minut později. V hledáčku policie tak byli dva obžalovaní.

Ti odpoledne na jednání dorazili sami bez policejního doprovodu s tím, že na soud zapomněli, a proto ráno nepřišli. Následně se jim prý dovolala advokátka, aby jim o jednání řekla. U jednoho údajně byla i policie.

Obžalovaných je celkem šest, jeden z nich je momentálně ve vězení (Demeter) a přítomnost dalších dvou (Dunkové a Dršky) nebyla nutná.

Nebylo to poprvé, co někteří obžalovaní, bez nichž soud nemohl rozhodnout, do jednací síně nedorazili. V únoru soudce Řehola řekl, že to považuje za úmyslné maření hlavního líčení.

Muži zavdávali podezření, že se chtějí vyhnout klíčové svědkyni, která měla dosvědčit, že byli aktivními účastníky bitky, při níž byl vážně zraněn mladý muž. Bez tohoto svědectví senát nemohl dokončit dokazování a vynést rozsudek.

Až dnes tedy konečně mohlo k výslechu klíčové svědkyně dojít. Vypovídala z jiné místnosti, aby se s obžalovanými nemusela vidět tváří v tvář. Řekla, že poznává obžalovaného Michala Dunku. „Napadl poškozeného jako první. Dal mu facku. Pak se tam seběhli ostatní,“ uvedla. Poznala také Romana Dunku a Jiřího Demetera, nikoli však Radka Čonku.

„Na koupališti na mě tehdy ukázal Roman Dunka se slovy, aby si mě všichni prohlédli, že jsem je naprášila policajtům,“ řekla.

15. února 2024

Obhájci obžalovaných dnes zpochybnili průběh výslechu utajené svědkyně a rekognici „přes rameno“ označili za zvláštní druh pseudorekognice, kterou trestní řád nezná. Odmítli také rasový motiv, podle nich to nebylo prokázáno. Rozporovali i navrženou výši trestů.

V případu už v minulosti rozsudek padl. Před rokem ho ale zrušil odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem s požadavkem na výslech dalších svědků, kteří mají říci, zda pachatele poznávají, či nikoliv.

Případ tak znovu od prosince projednává teplický soud, kdy znovu vyslýchá svědky, kteří v době incidentu byli na koupališti a rvačku viděli. Znovu popsali průběh, který byl prý velmi brutální, někteří ale obžalované nepoznali.

Rvačka se odehrála 7. srpna 2018. Jedna z návštěvnic areálu se rozhodla umravnit malé dítě, které mimo jiné údajně topilo svého vrstevníka. Vzápětí se kvůli tomu pohádala s jeho matkou.

Do sporu dvou žen se následně vložila později obžalovaná Žaneta Dunková a slovně i fyzicky zaútočila na ženu, která dítě napomenula. Napadené se přiběhl zastat poškozený David M., přičemž Dunková napadla i jeho.

Na pomoc jí pak podle žalobce přišli ještě obžalovaní Radek Čonka, Jiří Demeter, Rostislav Drška, Michal Dunka a Roman Dunka a společně poškozeného zbili a rasisticky uráželi. Napadený muž utrpěl středně těžké zranění.

Okresní soud v Teplicích v květnu 2021 nepravomocně rozhodl, že Jiří Demeter a Roman Dunka půjdou za úmyslné ublížení na zdraví ve spolupachatelství a výtržnictví na rok do vězení.

Další účastníci konfliktu, obžalovaní Michal Dunka, Radek Čonka a Žaneta Dunková dostali podmínku. Rostislav Drška se podle okresního soudu žádného protiprávního jednání nedopustil.