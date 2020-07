Bitva o Zámek Štiřín. Odbory poslaly na ministra zahraničí Petříčka policii

Praha Šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) čelí trestnímu oznámení. Podaly ho na něj odbory příspěvkové organizace Zámek Štiřín. V jejich čele stojí Petříčkem odvolaný generální ředitel zámku Václav Hrubý.

Spolu s ministrem čelí oznámení i současný ředitel zámku Petr Veselý, toho ministr na post dosadil 1. ledna. Jablkem sváru je Veselým objednaný forenzní audit v ceně 1 784 750 korun. Práce stejného druhu, obsahu i časového rozsahu přitom byly na zámku provedeny i loni a předloni. Významné nedostatky v hospodaření a správě majetku kontroloři tehdy neshledali. Veselý nyní podle odborů porušil povinnosti řádného hospodáře a vyplýtval bezmála dva miliony korun ze státní kasy.



Odbory jeho i Petříčka napadají i za výpověď, kterou dal Hrubému poté, co po odvolání z čela organizace nepřijal místo referenta marketingu. To podle nich odporuje požadavkům zákoníku práce, neboť taková pozice neodpovídá Hrubého kvalifikaci. „Přejeme si jen to, aby orgány činné v trestním řízení nezaujatě a spravedlivě posoudily jednání současného generálního ředitele a pana ministra. Máme za to, že tato jednání poškozují stát, zámek i morální a odbornou důvěryhodnost vedoucích představitelů,“ řekl v rozhovoru pro Lidovky.cz předseda odborů Hrubý.

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček

Vrchní státní zastupitelství serveru Lidovky.cz podání trestního oznámení potvrdilo, ministr o něm zatím dle svých slov informován nebyl.

Podle Jaroslava Dolejšího, ředitele odboru trestního řízení Vrchního státního zastupitelství v Praze, bylo trestní oznámení doručeno minulý týden. „Po vyhodnocení jeho obsahu a zvážení v úvahu připadající právní kvalifikace popsaného jednání bude věc postoupena věcně a místně příslušnému státnímu zastupitelství,“ sdělil serveru Lidovky.cz Dolejší. Ministr zahraničí Tomáš Petříček serveru Lidovky.cz řekl, že není seznámen s tím, že nějaké trestní oznámení bylo podáno. „Nevím ani, co je jeho obsahem,“ dodal.

Černínský palác již dříve vysvětloval Hrubého odvolání rezervami v hospodaření zámku, které by podle mluvčí ministerstva Zuzany Štíchové mohlo být efektivnější. Hrubého přitom ministr Petříček ocenil mimořádnou odměnou za úspěšné hospodaření ještě v prosinci 2019. Mluvčí české diplomacie na dotaz serveru Lidovky.cz poté doplnila, že jeho odvolání souvisí s organizačními změnami ve struktuře příspěvkových organizací resortu. K těm ale zatím dle diplomatických zdrojů serveru Lidovky.cz nedošlo.

„K mému odvolání došlo vždy v době, kdy Zámek Štiřín velmi dobře prosperoval. Vždy to bylo pod rouškou jakýchsi údajných státních zájmů a politických úkolů a vždy se posléze ukázalo, že šlo o zájmy zcela jiné,“ řekl Hrubý.

Prodej s otazníkem

Svým tvrzením naráží na již dříve skloňované spekulace o chystaném prodeji zámku. Podle diplomatického zdroje Lidovky.cz je to stále ve hře. Černínský palác ale oficiálně tuto informaci několikrát dementoval. „Zámek Štiřín je ve vlastnictví státu, v tomto směru se změny neplánují,“ potvrdila jeho mluvčí. Proti prodeji se postavil i premiér Andrej Babiš (ANO), který přitom ještě jako ministr financí prodej zámku podporoval. „Zámek se stal vyhlášeným kulturním stánkem Středočeského kraje,“ uvedl Babiš v prosinci 2018 a ocenil, že počet akcí pořádaných na zámku značně vzrostl.

Zámek Štiřín

Hrubý pracoval na Štiříně od roku 1977, s řadou turbulencí přežil všechny polistopadové ministry. Odvolán byl za tu dobu celkem čtyřikrát, opakovaně byl do funkce jmenován zpět. Poprvé ho sesadili ještě komunisté těsně před listopadovou revolucí. Václav Havel ho ale hned v roce 1989 s pochvalou za záchranu kulturní památky dosadil zpět.

Podruhé se pod Hrubým podlomila ředitelská židle v roce 1999, kdy ho odvolal tehdejší generální sekretář exministra zahraničí Jana Kavana Karel Srba. Hrubý doplatil na to, že nechtěl falšovat důkazy o tom, že exministr zahraničí Josef Zieleniec na zámku korumpoval novináře. Hrubý pak pracoval jako zahradník. Kavanův nástupce Cyril Svoboda z KDU-ČSL ho do čela Štiřína vrátil v roce 2003.

V roce 2013 přišlo v pořadí třetí odvolání, tentokrát od ministra zahraničí Karla Schwarzenberga (TOP 09). Důvodem byly údajné chyby v hospodaření. V pozadí ale stál prodej zámku a jeho čtyřicetihektarového pozemku, údajně Zdeňku Bakalovi. Hrubý se postavil proti a z prodeje nakonec sešlo. Po ministerském auditu musel Hrubý křeslo šéfa Štiřína opustit, následně se do něj však – pod taktovkou nového ministra zahraničí Jana Kohouta, tehdejšího člena ČSSD – vrátil.

Zámek Štiřín v Kamenici u Prahy slouží jako hotel nebo místo pro státnické akce. Ministerstvo zahraničí v minulosti několikrát zdůrazňovalo, že jeho provoz dotuje každoročně miliony korun a je pro něj stále obtížnější Štiřín spravovat. Loni v červenci zvýšilo MZV příspěvek zámku na 35,05 milionu korun s odůvodněním, že organizace vykazuje v hlavní činnosti lepší výsledek oproti plánu. Letošní příspěvek na provoz areálu dosáhne 37,47 milionu korun.