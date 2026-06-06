V hale P brněnského výstaviště odstartoval v 9:30 celodenní program, jehož vrcholem bude dvouhodinová mše. Její součástí bude blahořečení obou kněží. Blahořečení znamená, že církev oficiálně uznává, že daná osoba žila ctnostný a svatý život a je právem uctívána jako vzor pro ostatní věřící.
„Moji rodiče pátera Bulu znali. Věděli, že to je hodný člověk, který by ani kuřeti neublížil,“ uvedla Dagmar Čapounová z Lukova na Třebíčsku.
Mladí faráři Bula a Drbola byli oblíbení, proto i trnem v oku komunistické moci, která se snažila církev potírat. Oba byli zároveň neústupní a věrni pravdě, s rozsudkem trestu smrti ve vykonstruovaném procesu se však smířili a trýznitelům odpustili.
Kněží byli v roce 1951 komunistickou totalitní mocí označeni za spolupracovníky údajné protistátní skupiny, která v Babicích na Třebíčsku zavraždila tři členy místního národního výboru. Kvůli tomu byli odsouzeni k trestu smrti.
Velká událost je to i pro další účastnici sobotní akce, která dorazila už v sobotu dopoledne, Marii Německou. Ta se posadila poblíž hlavního pódia společně se svou kamarádkou Marií Vykutilovou.
„Jsme z Nového Města na Moravě, relativně nedaleko Babic, takže ten příběh velmi dobře známe. Bylo pro nás samozřejmé, že sem pojedeme,“ popsala Německá. Jak navíc prozradila, jejich farář chce na faře zřídit kapli zasvěcenou právě umučeným kněžím.
„Škoda, že ještě není blahořečený Josef Toufar,“ zmínila Německá faráře spojeného s takzvaným číhošťským zázrakem. Proces blahořečení v jeho případě zahájila církev v roce 2013.