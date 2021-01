Blatného resort se drolí, ve vedení ministerstva končí klíčoví pracovníci nebývale rychle

PRAHA Je to jako v říkance o deseti malých černoušcích, kteří postupně odpadají, až nikdo nezbude. Po nástupu Jana Blatného (za ANO) do čela ministerstva zdravotnictví odcházejí nebo jsou odejiti klíčoví pracovníci v nebývalém kvapíku.

Poslední v řadě je zatím náměstek pro zdravotní péči Aleksi Šedo – pouhý den poté, co funkci složil koordinátor očkování Zdeněk Blahuta. „Dohodli jsme se, že skončí. Pana profesora si velmi vážím, ale bohužel se nesetkaly naše představy o fungování sekce zdravotní péče,“ oznámil ministr.



Šedo míní, že se jejich vize neměly šanci protnout. „Na rozdíl od předchozích ministrů jsem s docentem Blatným měl, ne vlastní vinou, možnost kromě velkých porad osobně hovořit cirka 15 minut, což pro autentickou spolupráci ministra s náměstkem nestačí,“ řekl pro Lidovky.cz Šedo.

Komunikace s osazenstvem ministerstva představuje problém, podle zdrojů serveru Lidovky.cz se ministr baví s málokým. Jako partnery bere ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška a šéfa resortní klinické skupiny Vladimíra Černého. Jinak ale domluva kulhá a Blatný si získává pověst člověka, který si nenechá poradit, nedá si říct, rozhodne sám. Mezi ním a nominujícím hnutím kvůli tomu roste napětí.

Před týdnem Blatný odvolal náměstkyni Alenu Šteflovou, neboť se nechala i s mužem přednostně očkovat.

Šteflová podstoupila aplikaci ve Státním zdravotním ústavu, jehož ředitel Pavel Březovský musel též odejít, dávky poskytoval lidem, kteří na ně podle pořadníku priorit neměli nárok. Náměstkyně byla na injekci 7. ledna, v době, kdy ještě neplatila závazná metodika očkovacího plánu. Stejně jako ředitel VZP Zdeněk Kabátek, u kterého správní rada seznala, že neporušil účinné předpisy – protože před 14. lednem účinné ještě nebyly.

V kuloárech panuje přesvědčení, že Šteflové a její odbornosti je škoda, mimo jiné zastupovala Česko při WHO. Ještě hlubší jámu v porozumění mezi ministrem a nominujícím hnutím vykopalo rozloučení se Šedem, který se přednostním očkováním nebo pobytem v zavřené restauraci neprovinil.

Šedo nastoupil na pozici loni v létě po Romanu Prymulovi, to bylo za exministra Adama Vojtěcha (za ANO). Po krátké epizodě s ministrem Prymulou, již ukončil vyšehradský noční sedánek, přišel v říjnu Blatný. Až doteď si nejen podle Šeda nenašel čas, aby si sedl s náměstkem pro klíčovou oblast. Šedovi nyní končí zkušební doba, v rámci služebního poměru, čehož se Blatný chopil a spolupráci s ním ukončil. Ve vládních vztazích to prohloubilo příkop – očekávalo se, že bude věnovat úsilí boji s covidem, ne personálnímu průvanu.

Očkovací koordinátor Zdeněk Blahuta skončil oficiálně kvůli zdraví, záhy vyšlo najevo, že funkci nezvládal. On sám iRozhlasu řekl, že agenda bobtnala a zaměstnanci z ministerstva, kteří mu měli pomáhat, nebyli se svým úkolem ztotožnění.

Dělá si to po svém

Blatný se rozhoduje autonomně, necítí se být politickým nominantem, nehodlá kandidovat, tudíž jedná čistě podle sebe. Jeho sebevědomí a průbojnost postupně sílí. „Je na jedné straně velmi slušný a korektní, ale i dost neústupný a asi s ním bude dost těžké hnout, když se nějak rozhodne,“ sdělil LN zdroj blízký vládě.

Neokoušejí to jen lidé na ministerstvu nebo ve vládním kabinetu, stížnosti zaznívají také z řad mimoresortních odborných uskupení. Ministr má například přehlížet Iniciativu Sníh, pojmenovanou po Johnu Snowovi, jednom z otců zakladatelů moderní epidemiologie. Mezi signatáři jsou třeba imunologové Zdeněk Hel a Václav Hořejší nebo Marián Hajdúch, který býval ministerským koordinátorem pro testování, ale na přelomu listopadu a prosince z resortu odešel.

„Profesora Šeda znám mnoho let jako kultivovaného, vzdělaného a pracovitého odborníka i schopného manažera,“ reagoval na Šedův odchod Hajdúch s tím, že se diví, jak dlouho tam vydržel. Hajdúch při odchodu uvedl, že nechce odborně krýt politická rozhodnutí o restrikcích. Roli ale sehrálo i to, že vyvinul kloktací testy, jednu z metod, jíž se dá detekovat covid, a setrvání v roli koordinátora by mu kolidovalo s komercializací výsledků této práce.

Blatný nebyl po Prymulově nuceném odchodu první volbou premiéra Andreje Babiše, nabídku odmítl třeba i Šedo, ale byl prvním, kdo svolil. Ministr, který se uvedl iniciačním bezdůvodným zapíráním, že dříve podepsal manifest Milionu chvilek za Babišovu rezignaci, si vytýčil ring: má se kam vrátit, zpět do brněnské fakultní nemocnice, na funkci nelpí a odloží ji, jakmile bude mít pocit, že nemůže věci dělat po svém. Mimo jiné třeba odmítá spolupracovat s marketingovými nebo komunikačními týmy hnutí ANO.

Jelikož tiskové oddělení resortu zdravotnictví nestíhá – denně na něj padají vyšší desítky novinářských dotazů –, dostal Blatný nabídku, že mu přijde zkušená výpomoc z jiného resortu. Nechtěl, raději vypsal výběrové řízení na šéfa komunikace na portále Jobs.cz, kde se mimo jiné sešla přehršel recesistických přihlášek. I přes nespokojenost se zatím výměna nerýsuje: nejsou lidi.

Ministr se také rozhodl, že když bude chtít něco říct, sdělí to přes Twitter resortu nebo na tiskových konferencích, rozhovory dává médiím velmi poskrovnu. Podle toho pak tiskovky vypadají: každý z novinářů má šanon přichystaných otázek, protože jinak by se k odpovědi nedostal. Vzniká chaos. Posledním případem, který nyní žádá opozice vysvětlit na plénu sněmovny, je dosavadní suma za provedené testy, již Blatný zmínil v Otázkách Václava Moravce. Uvedl, že testy zatím stály 25 miliard, jenže dle oficiálních údajů to má být pět. Nejen opozice neví, kde se číslo vzalo; neví to ani vládní strany.

Výhrady zaznívají i vůči Blatného zvyku neposkytovat epidemická data průběžně, například denní report naočkovaných žádal premiér, kraje i opozice, ale zůstalo u intervalu jednou týdně.