Blatný: Lidé mohou nakupovat všude, ale jen pokud je to nutné. Měli bychom snížit počet kontaktů

Praha Lidé by měli kvůli nepříznivé epidemické situaci omezit pohyb i během dne, a snížením počtu kontaktů snížit i riziko šíření nákazy, řekl novinářům ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Týká se to i předvánočních nákupů. Lidé by podle něj měli chodit do obchodů, jen pokud je to nutné. Vláda ale žádné obchody ani nakupování v nich nezakázala. Blatný tím reagoval na některé výklady vládního nařízení o omezení volného pohybu, podle nichž by lidé od pátku mohli nakupovat jen základní životní potřeby.

„Je žádoucí a je to potřeba, abychom omezili náš pohyb nejen v noci, ale i během dne,“ uvedl Blatný. Není cílem vlády ani ministerstva v nařízení vyjmenovat všechna místa, kam člověk může v době mimořádného omezení volného pohybu chodit. Je ale podle něj jasné, že i trávení času s jinými lidmi v obchodech zvyšuje riziko přenosu koronaviru.

Česko přejde do 4. stupně systému PES v pátek. Obchody i služby zůstanou otevřené Vláda při přechodu do čtvrtého stupně pohotovosti povolila provoz všech obchodů bez ohledu na sortiment, což podle Blatného umožní lidem pořídit vánoční dárky a současně podnikatelům provozovat své obchody. Apeloval na veřejnost, aby ale i tak trávila nakupováním jen nezbytně nutnou dobu. „Vláda žádné obchody nezakázala, na druhou stranu velmi jasně apeluje na to, abychom se s ostatními lidmi stýkali jen tehdy, pokud je to opravdu nutné,“ zdůraznil ministr. Od pátku bude znovu platit zákaz nočního vycházení, zavřou se restaurace, hotely, vnitřní sportoviště a bazény, zatímco obchody a služby se ani ve čtvrtém stupni zavírat tentokrát nebudou. Podle dřívějších pravidel mohly zůstat ve čtvrtém stupni PES otevřené jen obchody s potravinami, drogistickým zbožím a dalším vybraným sortimentem. Vláda ve čtvrtek zformuluje žádost o další prodloužení nouzového stavu, zatím je platný do 23. prosince Nové opatření zavádí omezení volného pohybu také mezi 05:00 a 23:00 - mezi výjimkami uvádí vedle cest za prací, za rodinou, k lékaři nebo kvůli vyřízení neodkladných úředních záležitostí také cesty nutné k obstarávání základních životních potřeb. Opatření výslovně umožňuje nákupy potravin, léků, drogistického zboží nebo krmiv pro zvířata, cesty za nezbytnými finančními a poštovními službami nebo pro pohonné hmoty. Server Lidovky.cz v úterý napsal, že nákup oblečení nebo keramiky by byl tedy porušením tohoto nařízení. Ministerstvo zdravotnictví ještě večer na twitteru uvedlo, že není pravda, že by od pátku omezovalo možnost jít si nakoupit. „Koupit si můžete cokoliv, žádné obchody se neomezují,“ napsal úřad. Blatný uvedl, že místo kreativního výkladu je třeba používat zdravý selský rozum.