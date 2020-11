V příštích deseti dnech rozvolňování nečekejte, vzkázal ministr Blatný. Nový model určí další postup

Praha Model pro uvolňování nebo zpřísňování opatření podle stavu epidemie covidu-19 v Česku bude mít pět úrovní rizika, na které budou navázána konkrétní opatření. Hodnotit se bude situace v jednotlivých krajích. Podle zveřejněného záznamu z jednání to řekl na jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví poslancům ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

V České televizi uvedl, že žádné rozvolňování přijatých opatření není pravděpodobné v příštím týdnu či deseti dnech. Termín návratu dětí do škol bude vycházet z připravovaného modelu.



Pro posuzování regionu na škále nula až sto procent rizika se bude používat čtrnáctidenní počet nových případů na 100 000 obyvatel, zásah populace seniorů, zjednodušené reprodukční číslo a podíl pozitivně testovaných lidí ze všech testů. Kraje a platná opatření budou podle pěti stupňů i barevně odlišená.



„Cílem je maximální čitelnost a predikovatelnost, a proto jsou tam zahrnována kritéria, která si může každý občan vyhodnotit. Naším cílem je, aby s tímto skórovacím systémem mohli pracovat i běžní lidé,“ řekl ministr. První variantu chce mít Blatný do začátku příštího týdne. Hodnotit by se pak podle tohoto modelu mělo do konce letošního roku.

V současnosti platná opatření lze podle Blatného hodnotit jako poměrně přísný lockdown, tedy uzávěru celé společnosti. „Dovolím si řečnickou otázku: ‚Co je to lockdown‘? Já to nevím. Proto jsem si nechal vypracovat úplně jednoduchou tabulku, ve které se dává do korelace to, jaká opatření jsou v jednotlivých zemích a jaká opatření jsou v České republice. Z ní dle mého soudu vyplývá, že v České republice je poměrně tvrdý lockdown už teď,“ uvedl.

Na přípravě modelu pro další rozhodování se podle Blatného podílejí téměř všechny skupiny z českých i zahraničních univerzit, které vývoj epidemie v Česku modelují. „Slibuji si od toho, že se sníží prezentace těchto údajů skrze média a že bude vedená exaktně a v konsenzu,“ uvedl Blatný.

V plánu také má „jakýsi vnitřní audit, který se týká údajů a opatření v minulosti“. „Není to v žádném případě jakési kárné řízení směrem do minulosti, ale je to snaha pochopit, co a proč a jak se dělo,“ dodal.Chce také vytvořit širší orgán odborníků ze zdravotnictví, pracovně ho nazval Národní radou pro kontrolu epidemie. Jeho součástí budou zástupci napříč politickým spektrem i zájmovými organizacemi.

Nemá to být konkurence krizového štábu nebo jiných vládních orgánů. „Bude to vnitřně resortní záležitost, která bude spolupracovat s tím, co už existuje, a bude mít možnost být u zdroje těchto dat. Slibuju si od toho to, že lidé, kteří jsou od začátku informovaní, lépe chápou rozhodnutí, která jsou na základě těchto dat prováděna,“ uvedl ministr. Chce též zrevidovat expertní a poradní skupiny ministerstva. „Když někdo má tento poradní hlas, aby za to nesl i svůj díl odpovědnosti,“ vysvětlil.