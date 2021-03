Blatný: Po Velikonocích by mohl skončit zákaz pohybu mezi okresy, ale potřebujeme nouzový stav

Praha Po Velikonocích by podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) mohl skončit zákaz pohybu mezi okresy. Je to hlavní důvod, proč je dál potřeba nouzový stav, řekl v pátek na tiskové konferenci. Zákaz platí od 1. března. V pátek bude o prodloužení nouzového stavu jednat sněmovna, zatím je schválen do 28. března, Velikonoce jsou o týden později.

„Téměř všechny ostatní věci kromě uzávěry okresů a zákazu vycházení lze zajistit pandemickým zákonem, proto ho máme,“ řekl ministr. Zákaz vycházení po 21:00 platí od konce října. „Když se všechno bude vyvíjet tak, jak si přejeme, tak uvolnění pohybu mezi okresy by právě v tom týdnu po Velikonocích mohlo nastat,“ dodal Blatný.

Na hranicích okresů policie kontroluje, jestli lidé mají k překročení hranice některý z vybraných důvodů, jako je například cesta do práce nebo k lékaři. Politici nutnost trvání tohoto omezení přes velikonoční svátky vysvětlují tím, že v opačném případě by lidé využili čtyři dny volna k cestě za příbuznými.