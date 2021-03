Blatný připustil rozvolnění nejtvrdších opatření po 21. březnu. Ale jen, pokud se situace zlepší

Praha Denní přírůstky nově nakažených covidem-19 se začínají podle ministerstva zdravotnictví stabilizovat. „Pokud se situace zlepší, bude možné po 21. březnu zrušit ta nejstriktnější opatření, jako je například omezení pohybu v katastru obce,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Dodal ale, že se nebude jednat o masivní rozvolňování.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek ve Sněmovně řekl, že lidé nemají počítat s rozvolněním protiepidemických opatření po ukončení nynějších omezení. Současný lockdown vyhlásila vláda od začátku března na dobu tří týdnů. „Pokud se bude situace lepšit, po této době mohou být pravděpodobně uvolněna ta nejstriktnější opatření, například omezení pohybu v katastru obce a podobně,“ řekl k tomu dnes Blatný.

Firmy by při testování pracovníků na koronavirus měly podle něj co nejvíce využívat samotestování nebo závodní lékaře a společnosti najaté k pracovně-lékařským službám. Stávající síť odběrových center není možné rozšířit, protože jsou často postaveny na spolupráci armády a zdravotníků v nemocnicích, které jsou přetíženy a navíc zapojeny do očkování, dodal.

„Je cílem, aby lékař přišel do firmy, nikoli aby se posílali zaměstnanci do odběrových center, která jsou k dispozici pro veřejnost,“ řekl Blatný. Resort zdravotnictví také uděluje výjimky dodavatelům samotestů, od kterých tuzemské podniky mohou testy nakupovat. Ministerstvo zdravotnictví seznam průběžně doplňuje, aktuálně čítá zhruba 70 firem, v pondělí jich bylo asi 20.

Stát na samotesty přispívá prostřednictvím úlev ze zdravotního pojištění 60 korun na test, maximálně zaplatí čtyři testy na zaměstnance za měsíc. Odečty ze zdravotního pojištění na samotesty platí i pro živnostníky. Firmy nad 250 zaměstnanců zahájily jejich plošné testování ve středu. Dokončit ho musejí do 12. března. Dnes se do testování zapojily podniky s 50 až 249 pracovníky, které musejí všechny zaměstnance otestovat do 15. března.

Díky novému vládnímu opatření bude podle vicepremiéra a ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) 10 tisíc podniků každý týden testovat dva až 2,5 milionu pracovníků. Vláda by dnes na mimořádném zasedání měla probrat zavedení povinného testování státních zaměstnanců od středy 10. března.

V současné době není testování závazné pro lidi, kteří pracují z domova. Nevztahuje se ani na příspěvkové, veřejné či veřejnoprávní instituce, podle ministerstva průmyslu a obchodu se jim ale podobný postup jako například v průmyslových firmách doporučuje.