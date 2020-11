Blatný plošné testování nejmladších žáků nedoporučí, u učitelů si ho ale umí představit

Praha U žáků prvních a druhých tříd, kteří se od středy vrátí k prezenční výuce, ministerstvo zdravotnictví určitě nedoporučí plošné testování na koronavirus. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to v neděli řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). U učitelů si to umí představit. S testováním pedagogů souhlasí i senátorka a neuroložka Alena Dernerová z klubu Starostů.

U malých dětí ministerstvo zdravotnictví testování doporučovat nebude, na středních, případně vysokých školách je podle Blatného situace odlišná. Situaci přirovnal k firmám, řada z nich podle něj také testování zavádí. O možném plošném testování učitelů jedná jeho resort s ministerstvem školství.



Žáci prvních a druhých tříd základních škol a všichni žáci speciálních škol se ve středu 18. listopadu vrátí do školních lavic. Budou muset nosit roušky všude a třídy se nebudou dělit do menších skupin jako na jaře, děti z různých tříd by se ale neměly potkávat. Platit bude zákaz zpěvu a tělocviku, mělo by se také často větrat. Návrat ostatních školáků bude záviset na vývoji epidemie koronaviru. Ministr školství Robert Plaga (ANO) se v pondělí na tiskové konferenci vyjádří k opatřením ve školách.

Problémem podle Blatného je, že antigenní testy musí provést osoba k tomu oprávněná, tedy lékař nebo zdravotní sestra. Pokud by tedy vláda nařídila, že by se učitelé museli testovat, zvýšilo by to mobilitu, uvedl Blatný. Chce, aby o věci bylo rozhodnuto do té doby, než se k prezenční výuce vrátí další ročníky. V návratu žáků prvních a druhých tříd nevidí v tomto ohledu problém, protože je možné je od sebe oddělit, aby se nepotkávali ani oni, ani učitelé.

Dernerová by přistoupila k testování učitelů. Co se týče žáků, mohla by se podle senátorky udělat pilotní studie například ve třech krajích, zda je virová nálož u dětí vysoká. Šlo by ale podle ní o krajní případ, jinak by děti netestovala. S testováním žáků nesouhlasí ani anesteziolog z Fakultní nemocnice Motol v Praze Tomáš Vymazal.

S částečným otevřením škol by podle nedělního vyjádření v televizi Prima počkal ještě týden bývalý ministr zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula (za ANO), zároveň by jej doprovodil testováním žáků i učitelů. Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka by se měli děti i pedagogové testovat každé pondělí pomocí antigenních testů.

Prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý se na kanále CNN Prima News vyjádřil pro dobrovolné testování. Poslankyně a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) pak míní, že při návratu žáků prvních a druhých tříd příští týden bude zatím postačovat dobrovolné bezplatné pravidelné testování učitelů. Další postup při návratu dalších ročníků podle ní musí být velmi dobře připraven a projednán. Podobně se vyjádřil poslanec a primátor Plzně Martin Baxa (ODS).

Antigenní testy jsou méně spolehlivé než laboratorní testy PCR, poskytují ale rychlejší výsledek. V současnosti se využívají při testování klientů i zaměstnanců v sociálních pobytových zařízeních.