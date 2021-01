Blatný: Změny v systému PES by měly platit od 1. února. Vytvoření šestého stupně odmítám

Praha Změny v protiepidemickém systému PES by měly podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) platit od 1. února. V úterý aktualizovanou tabulku projedná rada vlády, ve středu odborné skupiny ministerstva zdravotnictví. Ministr to řekl na tiskové konferenci po jednání vlády. V pátém stupni opatření by mohla být například povolena výuka pro malotřídky, žáky 9. tříd a studenty maturitních ročníků nebo sportování ve dvou i ve vnitřních prostorách.

Za neděli přibylo nejméně nakažených od 13. prosince. PES se drží ve čtyřce již 12. den po sobě „V případě, že by v budoucnu britská mutace převážila, potom budou změny rychlejší. Hlavní je trvání na tom, abychom vždy měli dostatečnou kapacitu nemocnic,“ řekl Blatný. Odmítl názor bývalého ministra Romana Prymuly (za ANO), že by měl být kvůli ní vytvořen přísnější, šestý stupeň protiepidemického systému PES.

Podle něj není už moc dalších opatření, která je možné přidat. „Můžeme omezit styky pouze na vlastní rodinu, pohyb lidí kolem bydliště a zastavit provoz ve výrobních podnicích,“ uvedl. Zásadní je podle něj také „zatím velmi důrazné doporučení“ na nošení respirátorů FFP2 místo roušek, například v MHD nebo obchodech. ‚Bouchli jsme pěstí do stolu.‘ EU prý přiměje výrobce respektovat smlouvy o dodávkách vakcín Tabulka opatření se upravuje od začátku ledna, její pracovní návrhy se objevily minulý týden v médiích. Už dříve Blatný avizoval, že ve stupních, kdy už bude povoleno shromažďování nebo pořádání akcí, by mohlo být možné navýšit kapacity, pokud budou mít účastníci negativní test na koronavirus. Rizikového skóre PES se počítá z počtu nakažených v obecné populaci a mezi seniory na 100.000 obyvatel za 14 dní, reprodukčního čísla a příjmů do nemocnic, kdy nakažený o své pozitivitě neví. Skóre už se přes týden drží na úrovni čtvrtého stupně, bylo by tedy ke zvážení zmírnění. „V současné době zůstává v nemocnicích větší množství lidí,“ dodal ministr. Česko by se mohlo přesunout do mírnějšího stupně PES v půlce února. Záleží na počtech pacientů Nová tabulka tak bude jako další podmínku pro přechod do nižšího stupně přísnosti opatření požadovat také počet hospitalizovaných s covidem-19 a počet lidí na jejich jednotkách intenzivní péče. Systém PES představilo ministerstvo zdravotnictví v listopadu. Je rozdělen do pěti stupňů pohotovosti podle rizikového skóre, které se počítá na základě vybraných epidemiologických parametrů. Řídí se podle něj fungování jednotlivých sfér podnikání i běžných aktivit, stanoví například počet lidí, kteří se mohou potkávat. Ve dvou nejpřísnějších je také zaveden noční zákaz vycházení.