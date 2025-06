Odcházím jako zpráskaný pes. Stát má z bitcoinů miliardu, já nic, řekl Blažek

„Moje hlava si delší dobu říká, že jsem ve veřejném prostoru docela dlouho,“ řekl Blažek v rozhovoru s tím, že je možná čas věnovat se něčemu jinému. „Za ty tři roky se udělalo hodně. Vděk mám kde? Odcházím jako zpráskaný pes kvůli bitcoinu,“ dodal. „Klidně se může stát, že za pět let se prokáže u soudu, že to vůbec nebylo z trestné činnosti. Ale to už mi bude k ničemu,“ uvedl Blažek.

Blažek serveru Info.cz řekl, že o Tomáši Jiřikovském, který ministerstvu kryptoměnu poskytl, poprvé slyšel před dvěma lety od svého kolegy. Jiřikovský se v té době domáhal vydání disků, na kterých byly bitcoinové peněženky. „On se usmíval nad tím, že pokud ty údaje zničí, že možná zničí docela velký majetek, nebo taky možná nic. Nikdo nevěděl, jestli po tolika letech se vůbec do toho počítače dá dostat,“ uvedl Blažek.

Jiřikovský se podle Blažka po nějaké době pomocí soudu domohl, aby mu nosiče s bitcoiny byly vydány. Zároveň požadoval, aby údaje na nosičích nebyly smazány. „Rozhodnutí Krajského soudu v Brně bylo někdy z letoška. Zajímavé je, že se proti tomu neodvolal ani státní zástupce. To je další argument pro to, aby u nás nevznikaly žádné pochybnosti, že tam je něco špatného,“ řekl Blažek.

Advokát Tomáše Jiřikovského následně podle Blažka řekl ministerstvu spravedlnosti, že jeho klient je připraven 30 procent z obsahu na nosičích darovat státu. Podle Blažka to mohlo být pokání ze strany Jiřikovského, který byl v minulosti odsouzený k devíti letům vězení za provozování virtuálního tržiště, kde se prodávaly drogy i zbraně.

„Celé je to jako filmový příběh. Máte nosiče, kde buď není vůbec nic, nebo tam je něco. Žádné miliardy mě vůbec nenapadly,“ řekl Blažek. Pro Jiřikovského navíc mohlo podle Blažka být výhodné, kdyby existoval úřední záznam o tom, kolik bitcoinů na nosičích je. „Kdyby tam bylo větší množství, tak by si lidé mohli říkat, že toho má až moc. To ten bitcoinový trh zajímá natolik, že je ohrožen i na životě,“ dodal.

Podle Blažka následovala jednání o tom, jak nosiče otevřít a jak to udělat tak, aby opravdu existoval úřední záznam. V březnu se pak ministerští úředníci sešli s dárcem, jeho advokátem, soudním znalcem a notářem. Na otevření nosičů pracovali celkem třicet hodin. „Notář zaznamenal všechny účastníky, zaznamenal spis darovací smlouvy. Součástí notářského zápisu je i snímek obrazovky té peněženky, že tam je tolik a tolik,“ popsal Blažek.

Sám Blažek u podpisu darovací smlouvy nebyl. „Byl jsem na jednání rady v Bruselu. Dostal jsem neuvěřitelnou zprávu, že to otevřeli a jsou tam bitcoiny zhruba za miliardu korun pro ministerstvo. Z toho jsem dovodil, že tam byly zhruba tři miliardy celkově,“ sdělil Blažek. Týden po uzavření smlouvy odešel z resortu dopis na ministerstvo financí s informací, že k uzavření smlouvy došlo. Podle Blažka dopis obsahoval jméno dárce, počet bitcoinů i fakt, že jde o třicet procent obsahu bitcoinové peněženky.

Zajímaly nás jen peníze pro resort, říká Blažek

„Nebyl to člověk, který někde roznášel a vyráběl pervitin,“ řekl Blažek o Jiřikovském. Obchodování s drogami na internetu byla ale podle něj jasná trestná činnosti. „Tehdy znalec policie řekl, že určité bitcoiny, které tehdy měl, jsou jednoznačně z trestné činnosti, jiné jsou z jiného obchodování, které je legální,“ řekl Blažek.

Ministerstvo spravedlnosti na základě těchto informací podle Blažka usoudilo, že bitcoiny, které jim chtěl Jiřikovský darovat, nepochází z trestné činnosti. Pokud by šlo o opak, stát by mu nosiče nevydal, míní Blažek. „Nikdo nedokáže posoudit, jestli z nějakého jiného nosiče odtékaly jiné bitcoiny. To je ale práce pro policii, ne pro mě,“ řekl Blažek.

„Jediné, proč jsme to dělali, byly případné peníze pro resort. Nás nic jiného nezajímalo. Já jsem teď popisován, jak jedu v kdovíjaké trestné činnosti. Nemám z toho ani korunu. Mám z toho demisi a stát má miliardu,“ okomentoval Blažek. „Nikdo z ministerstva za to nic nedostal a nedostane. Dobře, já jsem dostal přes zadek, to je tak všechno,“ doplnil.

Zároveň ale uznal, že je třeba debatovat o etické stránce věci. Podle něj se ale nepodaří státu prokázat, že šlo o peníze z trestné činnosti. „Kdyby se to podařilo prokázat, tak to stát stejně zkonfiskuje. Stejně to bude státním rozpočtem,“ dodal Blažek.

„Jde mi o obsah věci. Nepřemýšlím o tom, jak se dají popsat některé děje, které jsou podle mě správné. A to je chyba, proto jsem dal demisi,“ řekl Blažek.

„Nenapadlo mě to a to byla politická chyba. Možná bych u nějaké jiné trestné činnosti uvažoval jinak,“ řekl Blažek. Na otázku, zda část bitcoinů odešla na účty spojené s ním samotným, odpověděl, že ho taková úvaha ani nenapadla. „Když někdo udělá něco, z čeho nic nemá, je to strašně podezřelé,“ uvedl Blažek. „Kdyby mi někdo řekl, že tam budou tři miliardy, tak bych o tom přemýšlel čtrnáct dní a nešel bych do toho,“ dodal.