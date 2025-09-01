Blažek věděl, že bitcoiny zajistila policie, přesto je stát dál dražil, uvádí audit

Za kroky při přijetí bitcoinového daru nesl podle auditu přímou odpovědnost ekonomický náměstek ministerstva, tedy Radomír Daňhel, Blažek měl nicméně o transakci klíčové informace.
Informace o zajištění části kryptoměny dárce Tomáše Jiřikovského Národní centrálou proti organizovanému zločinu obdržel Blažek podle auditu nejpozději 26. května, a to od Jiřikovského advokáta. Ministerstvo přesto do 28. května zadávalo pokyny k převodu bitcoinů, které od něj vydražili kupci.
Audit nezjistil, že by ministerstvo financí, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Nejvyšší státní zastupitelství, Finanční analytický úřad či Bezpečnostní informační služba měly zákonnou povinnost vstoupit do procesu přijetí miliardového bitcoinového daru.
Fakt, že se Blažkovo ministerstvo rozhodlo prodat bitcoiny v elektronické aukci bez zvážení alternativ, mohl vést podle názoru auditorů k nižšímu výnosu.
Časová osa Evy Decroix
Nynější ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS nechala vypracovat k postupu úřadů při darování bitcoinů také takzvanou časovou osu, která začíná dubnem 2015.
Zprávu ke kauze měl jako koordinátor pro objasňování bitcoinové aféry vypracovat bývalý ústavní soudce David Uhlíř, ve funkci koordinátora ale předčasně skončil. Spekulaci, že se tak stalo kvůli snaze ministerstva nezveřejňovat nepříjemná zjištění, označila Decroix za zcela nepravdivou.
Ministerstvo spravedlnosti část bitcoinů darovaných Jiřikovským prodalo v aukcích. Blažek skončil ve funkci ministra v květnu kvůli pochybnostem o tom, zda kryptoměna nepocházela z trestné činnosti.
Případ vyvolal rozpory mezi vládními stranami. Opozice volala po pádu kabinetu, nebo aspoň po odchodu Zbyňka Stanjury (ODS) z pozice ministra financí. Opoziční tvrzení, že o daru předem věděl, Stanjura odmítl.
Tomáš Jiřikovský je od srpna ve vazbě poté, co ho zadržela v jeho domě v Břeclavi. Policie ho obvinila z legalizace výnosu z trestné činnosti. Hrozí mu od tří do deseti let ve vězení.