Utekl rok a zase jsme ‚best in covid‘, řekl Babiš. Letí na strategické fórum do Slovinska

„Odlétám na Bledské strategické fórum. Heslo je budoucnost Evropy - stát a vydržet. Témata jsou jasná. Musíme si říct, co v Evropě dál. Minulý rok jsem řekl best in covid. Řekl jsem V4. Je rok výročí a opět je V4 best in covid,“ uvedl premiér Andrej Babiš před odletem.



Také dodal, že z hlediska sedmidenní incidence jsou nejlepší právě státy V4. „Budeme diskutovat i ke covidu. Hlavní je budoucnost Evropy, která bohužel nemá strategii. Rozšiřování Schengenu nemá vizi. Uvidíme, jaký bude mít dopad převzetí Afghánistánu Tálibánem. Budeme muset počítat se zvýšenou migrací,“ dodal Babiš.

Zmínil také kauzu Čapí hnízdo. „Pokud bych nebyl v politice, o Čapím hnízdě by nikdo neslyšel. Dotace byla vrácena. Všem doporučuju Čapí hnízdo navštívit,“ řekl.

Ministerstvo zdravotnictví za zády vlády rozhodlo k revakcinaci. „Stále jsem se nevzdal boje prosazení protilátek. Bylo by dobré, aby si v tom naše ministerstvo zdravotnictví udělalo jasno. Pan Dušek připravuje podklady,“ oznámil premiér.



Sám je zvědavý, jak velký zájem o třetí dávku vakcíny bude. „Očkování je dobrovolné, chceme, aby se lidi nechali očkovat bez biče. Musíme vyřešit protilátky,“ podotkl Babiš. Důležitá jsou podle něho především zdravotnická a sociální zařízení.

BSF se bude věnovat diskusi o příležitostech a výzvách pro evropskou budoucnost a tomu, jak jich využít a učinit Evropu odolnější a připravenější na budoucí krize. Zaměření letošního ročníku fóra zároveň odráží priority aktuálního slovinského předsednictví v Radě EU.

Jednání se zúčastní premiéři a prezidenti sedmi evropských zemí. Kromě Andreje Babiše vystoupí slovenský premiér Eduard Heger, slovinský premiér Janez Janša, předseda řecké vlády Kyriakos Mitsotakis, předseda vlády Maďarska Viktor Orbán, premiér Chorvatska Andrej Plenkovič a srbský prezident Aleksandar Vučič.



Andrej Babiš @AndrejBabis Jednání s předsedou parlamentu Srbska Ivicou Dačićem. Srbsko nám velmi pomohlo v boji proti covidu, když nám darovalo 100 tisíc vakcín. Velice si vážím vynikajících a přátelských vztahů.

Dobré vztahy s poslední zmíněnou zemí ocenil Babiš v úterý při příležitosti návštěvy předsedy srbského parlamentu Ivicy Dačiče v Česku. „Srbsko nám velmi pomohlo v boji proti covidu, když nám darovalo 100 tisíc vakcín. Velice si vážím vynikajících a přátelských vztahů,“ napsal český premiér na Twitteru ke snímku s Dačičem.

Další dávky vakcíny proti koronaviru v polovině srpna přislíbilo Česku také Maďarsko, poslalo 100 tisíc jednodávkových vakcín Janssen od společnosti Johnson&Johnson.

České předsednictví v Unii začne ve druhé polovině roku 2022. Celkově stát plánuje během předsednictví organizovat 265 akcí v Česku. Na Pražském hradě se má sejít summit premiérů a prezidentů, ministerstvo zahraničí bude navrhovat během předsednictví organizaci summitu EU-západní Balkán na úrovni hlav států a předsedů vlád a ke zvážení chce dát možné summity EU-USA a EU-Indie. Neformálních rad plánuje svolat 14.