Expert: Při bouřce dávejte pozor na to, jak máte roztažené nohy. V Austrálii ženou projel blesk při čištění zubů

Lidovky.cz: Co ovlivňuje to, kam blesk udeří, a jak to, že v několika případech až na zem?

Blesk zasahuje místa s nejlepší vodivostí, případně ta, kam musí překonat nejmenší vzdálenost z oblaku. To může být například tam, kde je hodně vlhko, můžou to být překvapivě i vodní plochy, ale také vyvýšená místa. Ale může tam být i řada dalších faktorů, protože ten blesk, jak je zaklikacený, tak tam zřejmě i během jeho vývoje dochází k hodně rychlým změnám rozložení elektrických nábojů. Posledních pár desetiletí se také hodně spekuluje o vlivu kosmického záření, které by podle teorií mělo vytvářet vodivé cesty ve vzduchu, což by napomáhalo vývoji blesku.