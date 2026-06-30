Blesk udeřil do stromu u dětského tábora. Zranil muže a pět dětí

„Muž středního věku byl po zásahu sekundárním účinkem blesku krátce v bezvědomí. Zasahující lékař u něj zjistil na kůži stopy po zásahu. Po vyšetření a zajištění žilního vstupu byl pacient za nepřetržité monitorace vitálních funkcí letecky transportován na urgentní příjem českobudějovické nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranářů.
Blesk udeřil během bouřky do nedalekého stromu. Sekundární účinky zasáhly také pět nezletilých, jejichž zdravotní stav byl podle záchranářů stabilizovaný. Na místo proto vyjeli i krizoví interventi.
U události zasahovali také hasiči, kteří pomáhali s transportem zasažených a poskytovali krizovou intervenci. Informovali o tom na síti X.