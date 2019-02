‚Blokáda‘ Pražského hradu. Aktivisté postavili zeď a vyzývali občany k obraně demokracie

PRAHA Aktivisté ze skupiny Kaputin krátce po poledni začali stavět zeď před Pražským hradem. Happening, který aktivisté uspořádali před výročím komunistického puče, upozorňuje na nebezpečí dezinformací, vměšování Ruska či zesilující autoritářské tendence.

Aktivisté Kaputin (Demokraté, zastavme Putina) protestovali před Pražským hradem proti vývoji v Česku. Aktivisté postavili zeď před Hradem a demonstrovali proti plíživé likvidaci demokracie. Zeď se skládala ze 30 částí, na nichž byli vyobrazeny politici, kteří podle organizátorů likvidují svobodu. Aktivisté happeningem chtěli dát najevo, že autoritářské tendence v České republice neustále zesilují.



„Pět let od začátku kremelské agrese na Ukrajině, na Pražském hradě a jinde v Evropě není a nesmí být „Putinovo“, píše na svém Facebooku spoluorganizátor Petr Kutílek.

‚Něco mezi blokádou a okupací’

Před Pražským hradem byla krátce po poledni postavena zeď, na které bylo napsáno „Zastavme to“. Na jednotlivých částech zdi pak byli slogany, které říkaly, čemu by se česká společnost měla vyvarovat. „Odkrývejme kremelské lháře a dezinformátory,“ stálo na jedné části zdi. Kaputin také upozorňoval na to, že každý člověk je jiný a ve společnost by proto měla vládnout tolerance a snaha o spolupráci.

Texty na zdi dále vyzývaly občany České republiky k obraně svobody a k podpoře NATO. Aktivisté také vyzvaly k podpoře Evropské unie a Ukrajiny. „Jen společně můžeme čelit aktuálním velkým výzvám, které před nás staví svět. Těm skutečným výzvám, nikoli jejich náhražkám z kremelských pohádek a konspiračních teorií,“ uvádí Kaputin.



Za hrozbu členové uskupení Kaputin označují lidi kolem prezidenta Miloše Zemana, hnutí ANO Andreje Babiše, SPD Tomia Okamury a KSČM. Další hrozbou je podle nich vměšování putinovského Ruska do politiky České republiky.



Loňský rok aktivisté organizace Kaputin udělali happening symbolicky na 70. výročí února 1948, kdy komunisté převzali moc. Akci dali tehdy název Dost bylo vítězných únorů. „Stejně jako tehdy i nyní dochází ke kumulaci moci do rukou jedné mocenské skupiny, a to ke kumulaci ryze nedemokratické. Toto se děje za ignorance ústavních principů, bez respektu k demokratickým pravidlům a navzdory obyčejné slušnosti a dobrým mravům,“ vyjádřili se minulý rok členové organizace Kaputin.