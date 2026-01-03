Řidič v Ostravě blokoval cestu sanitce a bylo mu to jedno. Zásah zdržel o minuty

Autor:
  20:00aktualizováno  20:00
Záchranáři v Moravskoslezském kraji řešili na Nový rok dramatický zásah v Ostravě-Hrabůvce. Sanitce s pacientem bránila v průjezdu hustá doprava i řidič osobního auta, který ignoroval výzvy k uvolnění cesty. Incident zachycuje video, které záchranná služba zveřejnila jako varování.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Zásah se odehrál v noci na Nový rok v oblasti Ostrava-Hrabůvka, kde se uskutečnily předem ohlášené novoroční oslavy. Ulice byly plné lidí i aut a doprava byla omezená. Sanitka mířila k muži, jenž zkolaboval kvůli neurologickému problému na zastávce městské hromadné dopravy.

Kvůli kolonám nabírala posádka záchranné služby zpoždění. Situaci navíc zkomplikoval řidič osobního vozu, který sanitku s rozsvícenými majáky zaregistroval, přesto však dlouhé minuty neumožnil průjezd.

„Řidič auta, který sanitku viděl, postával u vozu a ignoroval nutnost okamžitého průjezdu. Na videu je pak patrné, jak laxně do auta nastupuje a neochotně dává záchranářům prostor,“ uvedl mluvčí ZZS Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.

Záchranáři připomínají, že každá minuta může rozhodovat o životě pacienta. Video podle nich nemá nikoho pranýřovat, ale upozornit řidiče, že jsou povinni vytvořit sanitce s výstražnými světly okamžitě průjezdnou cestu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Změny a důležitá data v roce 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.