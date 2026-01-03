Zásah se odehrál v noci na Nový rok v oblasti Ostrava-Hrabůvka, kde se uskutečnily předem ohlášené novoroční oslavy. Ulice byly plné lidí i aut a doprava byla omezená. Sanitka mířila k muži, jenž zkolaboval kvůli neurologickému problému na zastávce městské hromadné dopravy.
Kvůli kolonám nabírala posádka záchranné služby zpoždění. Situaci navíc zkomplikoval řidič osobního vozu, který sanitku s rozsvícenými majáky zaregistroval, přesto však dlouhé minuty neumožnil průjezd.
„Řidič auta, který sanitku viděl, postával u vozu a ignoroval nutnost okamžitého průjezdu. Na videu je pak patrné, jak laxně do auta nastupuje a neochotně dává záchranářům prostor,“ uvedl mluvčí ZZS Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.
Záchranáři připomínají, že každá minuta může rozhodovat o životě pacienta. Video podle nich nemá nikoho pranýřovat, ale upozornit řidiče, že jsou povinni vytvořit sanitce s výstražnými světly okamžitě průjezdnou cestu.