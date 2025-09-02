Dálnici D2 u Blučiny uzavřela hromadná nehoda, dva lidé se těžce zranili

Na více než devět hodin uzavřela v pondělí po 17:40 dálnici D2 u Blučiny na Brněnsku ve směru na Brno nehoda několika nákladních aut. Provoz byl obnoven až v úterý krátce před 03:00. Osobní vozidla v koloně za nehodou policisté otáčeli a vyváděli z dálnice.

Dálnici D2 u Blučiny uzavřela hromadná nehoda. (1. září 2025) | foto: Policie ČR

„Na 11. kilometru se podle prvních informací srazily nejméně tři nákladní automobily, dálnice je zcela uzavřená, dopravu odkláníme na 25. kilometru u Hustopečí,“ řekl v pondělí vpodvečer mluvčí jihomoravských policistů David Chaloupka.

Posléze se ukázalo, že na místě havarovaly čtyři kamiony a jedno menší nákladní auto. Při nehodě se dva lidé těžce zranili, které museli hasiči vyprošťovat.

„Jednoho z nich transportoval po ošetření na místě na řízené ventilaci vrtulník do Fakultní nemocnice Brno, druhého odvezla sanitka do Fakultní nemocnice u svaté Anny,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

