Ojetina po Pekarové, hájil šéf SPD jízdu v BMW. Stát ho pořídil už pro Vondráčka

  11:45aktualizováno  11:45
Předseda poslanecké Sněmovny Tomio Okamura (SPD) dříve kritizoval svou předchůdkyni v úřadu Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09), že užívala luxusní BMW řady 7. Nyní jej ale využívá i on. Hájí se tím, že vůz je „ojetina po paní Pekarové“. Server Novinky.cz však zjistil, že auto bylo pořízeno ještě předtím, než Pekarová začala působit jako šéfka dolní komory.
Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní službě. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (22. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Markéta Pekarová Adamová (TOP-09) míří na Pražský hrad na schůzku s prezidentem...
Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku zleva Radek Vondráček (ANO) a Tomio...
Jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů proběhlo bez účasti premiéra Andreje...
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Radek Vondráček (ANO). (29....
Podle serveru si ochranná služba celou flotilu vozů – jedenáct aut BMW 750Li xDrive Sedan za téměř 32 milionů korun – pořídila v letech 2020 a 2021. Konkrétní vozy, kterými jezdila i Pekarová Adamová, byly do registru vozidel zapsány v roce 2020. Pekarová Adamová se stala předsedkyní Sněmovny až v listopadu následujícího roku. V roce 2020 působil jako předseda dolní komory Parlamentu Radek Vondráček (ANO).

Okamura veřejně kritizoval svou předchůdkyni ve vedení Sněmovny za jízdu BMW v roce 2022. „Sama jezdíte v novém BMW. Já, když jsem byl ve vedení Sněmovny, tak jsem jako jediný jezdil ve škodovce,“ tvrdil. Nyní využívá stejný vůz jako Pekarová Adamová, což hájil v nedělních Otázkách Václava Moravce. „To je to ojeté staré BMW po paní Pekarové, protože za naší vlády se šetří a nová auta se nakupovat nebudou,“ říkal a tvrdil, že kupovat nové vozy značky Škoda by bylo dražší než údržba stávající flotily BMW.

Pekarová Adamová se v nedělní debatě bránila tvrzením, že i ona automobily „zdědila“ po předešlém předsedovi Sněmovny, kterým je Vondráček. Takový výrok ale pokládal Okamura za lživý a označil ho za nesmysl. „Po jakém předchůdci, to tady vykládáte nějaké nesmysly. Já jsem si to ověřil, nové BMW po paní Pekarové,“ tvrdil Okamura. Redakce iDNES.cz v návaznosti na nové informace ohledně data pořízení vozidel zjišťuje vyjádření předsedy SPD.

