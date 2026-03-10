Ojetina po Pekarové, hájil šéf SPD jízdu v BMW. Stát ho pořídil už pro Vondráčka

Podle serveru si ochranná služba celou flotilu vozů – jedenáct aut BMW 750Li xDrive Sedan za téměř 32 milionů korun – pořídila v letech 2020 a 2021. Konkrétní vozy, kterými jezdila i Pekarová Adamová, byly do registru vozidel zapsány v roce 2020. Pekarová Adamová se stala předsedkyní Sněmovny až v listopadu následujícího roku. V roce 2020 působil jako předseda dolní komory Parlamentu Radek Vondráček (ANO).
Okamura veřejně kritizoval svou předchůdkyni ve vedení Sněmovny za jízdu BMW v roce 2022. „Sama jezdíte v novém BMW. Já, když jsem byl ve vedení Sněmovny, tak jsem jako jediný jezdil ve škodovce,“ tvrdil. Nyní využívá stejný vůz jako Pekarová Adamová, což hájil v nedělních Otázkách Václava Moravce. „To je to ojeté staré BMW po paní Pekarové, protože za naší vlády se šetří a nová auta se nakupovat nebudou,“ říkal a tvrdil, že kupovat nové vozy značky Škoda by bylo dražší než údržba stávající flotily BMW.
Pekarová Adamová se v nedělní debatě bránila tvrzením, že i ona automobily „zdědila“ po předešlém předsedovi Sněmovny, kterým je Vondráček. Takový výrok ale pokládal Okamura za lživý a označil ho za nesmysl. „Po jakém předchůdci, to tady vykládáte nějaké nesmysly. Já jsem si to ověřil, nové BMW po paní Pekarové,“ tvrdil Okamura. Redakce iDNES.cz v návaznosti na nové informace ohledně data pořízení vozidel zjišťuje vyjádření předsedy SPD.