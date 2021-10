Bohdalová se Zemana vytrvale zastávala. Po prezidentské volbě stála na pódiu po jeho boku

Vděkem vůči těm, kdo jsou mu loajální a nápomocní, prezident nikdy nešetřil, herečce odevzdal státní vyznamenání Za zásluhy hned při první možné příležitosti. Při předání bylo patrné, že to nejsou jenom dva náhodní známí, to bylo ostatně znát již ve štábu po volbách, kde si novopečený prezident a představitelka Fanny či protagonistka Nesmrtelné tety vtiskli polibek hodný zápalu, s nímž to dělávali sovětští pohlaváři. Vzájemně se označují za přátele.



Epištolu citoval zpaměti

Oba se znají už z dob, kdy byl Zeman premiérem, Bohdalová, jak opakovaně zdůraznila, si ho považuje pro kapacitu jeho mozku a jeho paměť. Vypráví historku, v níž ji podle jejích slov Zeman zachránil před trapasem, když měla v přepeřickém kostele doprovodit osazení nového zvonu. „Požádali mě, abych z bible předčítala epištolu svatého Jana – těžký text. U vážného umělce by to bylo jiné, u mě by se začal kostel smát, tekla ze mě zelená voda. Přijel ale Zeman jako předseda vlády, jen se zeptal, co mám číst, a epištolu místo mě začal citovat. To mě vzalo, to jsem nečekala, je velice vzdělaný,“ popsala v květnovém rozhovoru pro Reflex.

K Zemanově okolí měla blízko už před jeho kandidaturou na prezidenta, v roce 2008 byla jedním z hostů narozeninové oslavy jeho dnes již zesnulého poradce a lobbisty Miroslava Šloufa, zavítala do chodovského TOP HOTELU, aby si tam s ním přiťukla šampaňským. Bublinky si na stejném místě dala i po volbách v roce 2013, ale to už bylo bez Šloufa, kterého ze Zemanova okolí vytlačili Šloufovi draví učňové a nástupci Vratislav Mynář s Martinem Nejedlým.

Herečka se Zemana vytrvale zastávala a hájila ho proti výpadům kritiků, které se snášely v odrazu i na ni samotnou. Politovala i sebe a vyjadřovala nepochopení, kde se v lidech bere tolik zlé vůle. Nakonec ji politická expozice udolala a začala se v tomto smyslu stahovat do ústraní. Před třemi lety se Zeman opět oplétal vavřínem na pódiu TOP HOTELU, ale Bohdalová už tam nebyla, neposlala ani videozdravici nebo zprávu.

„Už mám politiky plný zuby. Jsem herečka a politika mě nezajímá. Prostě mě to přestalo bavit,“ ozřejmila eXtra.cz. Neznamená to ale, že zanevřela na Zemana, na své devadesátiny za ním letos zajela na Pražský hrad, kde dostala obrovskou kytici růží a pětihodinovou audienci.



Mnozí z těch, kdo Zemanovi propůjčili svoji popularitu, když stoupal na vrchol, se od něj posléze odklonili jako například zpěvák Daniel Hůlka, který dokonce vrátil své vyznamenání, stalo se tak během covidové pandemie. Zpěvákovi přišlo, že prezident znevažuje ekonomické potíže, jež za koronaviru na mnohé lidi – umělce předně – dopadly. Bohdalová zůstala politikovi věrná, a i kdyby ne, nebyl by to pro ni důvod vrátit či nepřijmout metál. Jak sama řekla, cítí, že si ho za svoji tvorbu zaslouží. Pokud jde o zásluhy, s nimiž by souhlasila i filmologická obec, Bohdalová hrála v trezorovém snímku Ucho a povedené podvratné komedii Světáci.