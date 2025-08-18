Na trávník Ďolíčku je vidět z ulice. Kousky slavné zdi si rozebrali fanoušci

  13:47aktualizováno  13:47
V pražském Ďolíčku zbořili ikonickou zeď s muralem v klubových barvách oddělující areál Bohemians od Vršovické ulice. Její odstranění souvisí s chystanou pětiletou rekonstrukcí stadionu. První práce začaly opravou stoky, následovat má výstavba jižní tribuny.
Zbouraná zeď stadionu v Ďolíčku, která oddělovala areál Bohemians od Vršovické...

Zbouraná zeď stadionu v Ďolíčku, která oddělovala areál Bohemians od Vršovické ulice (18. srpna 2025) | foto: Jan Hejl, iDNES.cz

Zbouraná zeď stadionu v Ďolíčku, která oddělovala areál Bohemians od Vršovické...
Zbouraná zeď stadionu v Ďolíčku, která oddělovala areál Bohemians od Vršovické...
Ďolíček čeká přestavba. Zeď s klubovými symboly půjde brzy k zemi
Ikonická zeď s muralem „Ďolíček nedáme“ u stadionu Bohemians půjde brzy k zemi...
46 fotografií

Na stadionu ve vršovickém Ďolíčku padla legendární zeď, která oddělovala areál od Vršovické ulice. Stadion Bohemky se tak přiblížil dlouho plánované rekonstrukci, jež se uskuteční po etapách v příštích pěti letech.

„Místo zbourané zdi je instalováno mobilní oplocení. Zakrytí výhledu do stadionu je možné. V následujících týdnech bude probíhat rekonstrukce podzemní stoky, aby v dalším kroku mohla vyrůst jižní tribuna,“ řekl iDNES.cz mluvčí klubu Petr Koukal.

Zelenobílá stěna s nápisy a muralem „Ďolíček nedáme“ se pro fanoušky stala symbolem klubu. Vznikla před třemi lety zásluhou streetartového umělce Chemise a natřeli ji antigraffiti nátěrem. Teď ale musela ustoupit novému modernímu stadionu.

Ředitel klubu Darek Jakubowicz zároveň fanouškům vzkázal, že si mohou kousek zdi odnést na památku. „Zájem byl, zaregistrovali jsme jednotky lidí, mohly jich být desítky. Část úlomků jsme uchovali pro klubové muzeum nebo dobročinnou aukci,“ doplnil Koukal.

Výsledkem rekonstrukce bude moderní uzavřený stadion pro téměř osm tisíc diváků, který se inspiruje slavným stánkem La Bombonera v argentinském Buenos Aires.

Podívejte se, jak zeď vypadala před zbouráním

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.