Pětadvacetiletý muž se v pátek nevrátil z plánované vycházky zpět do lékařského zařízení v Bohnicích, kde měl být do dvaceti hodin. Tam se muž léčí se schizofrenií.
„Do lékařského zařízení byl umístěn v roce 2024 na základě rozhodnutí soudu, pro spáchání trestného činu vražda ve stádiu pokusu a to v několika případech,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský. Později doplnil, že v lednu 2024 mimo jiné zaútočil sekerou na ženu, která šla v Hostavicích po ulici s kočárkem.
Upozorňuje také, že hledaný by měl být částečně zaléčený, ale medikace nebude fungovat déle než tři dny. Mluvčí také apeluje na veřejnost, aby se lidé nesnažili hledaného zadržet sami, ale případně kontaktovali linku 158.
„Muž je nebezpečný a může bezdůvodně zaútočit na kohokoliv. Po oznámení, že se muž nevrátil do léčebny po něm policisté okamžitě začali pátrat a prohledali možná místa, kde by se mohl nalézat, zatím se ho bohužel dopadnout nepodařilo,“ dodal.
Policie muže zadržela v lednu 2024 poté, co napadl dva lidi v Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem v Hostavicích. Při výslechu se přiznal i k vraždě muže, jehož tělo našli policisté o několik dní dříve u Kyjského rybníka. Případ pak kriminalisté odložili, podezřelý byl v době spáchání činů podle znalců nepříčetný.