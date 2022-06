Bývalý pražský primátor Svoboda je v kauze Opencard nevinný, rozhodl pravomocně soud

Odvolací senát pražského vrchního soudu dospěl k závěru, že Svobodův skutek nebyl trestným činem.

„Je to již osm let, co se touto kauzou musím zabývat. To mi připadá v jedenadvacátém století jako skutečně dlouhá doba,“ řekl soudcům Bohuslav Svoboda, který bude v podzimních pražských komunálních volbách lídrem kandidátky koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), a tedy i kandidátem na post primátora.

V případu Opencard čelilo několik někdejších představitelů hlavního města - včetně dalšího někdejšího primátora Tomáše Hudečka (TOP 09) - stíhání pro podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku a z porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

Podle tvrzení obžaloby v roce 2012 neoprávněně zvýhodnili tehdejšího vlastníka práv k Opencard firmu Haguess, když ji magistrát oslovil jako jedinou v jednacím řízení bez uveřejnění.

Pražský městský soud obžalované nejprve dvakrát shledal vinnými. Nakonec si, po změně státní zástupkyně a soudce, vyslechli osvobozující rozsudek. Podle něj městští politici nerozhodli svévolně, ale na základě odborných stanovisek. Museli také navázat na činnost předchozí reprezentace hlavního města. Počátky Opencard spadaly do období působení primátora ODS Pavla Béma.

Původní soudce Alexander Sotolář čelil kvůli kauze kárným žalobám za zkreslení protokolů z hlavního líčení. Původní dozorová státní zástupkyně Dagmar Máchová je pak v jiné kauze stíhána za zneužití pravomoci.