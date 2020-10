Boj o šéfa VZP ve stínu covidu. Prymulova schůzka mohla rozhodnout o novém řediteli státní pojišťovny

Praha Neúspěšně tajená schůzka na pražském Vyšehradě se stává den ode dne zamotanější. Její dva hlavní účastníci – ministr zdravotnictví Roman Prymula a dvojka hnutí ANO Jaroslav Faltýnek – tvrdí, že se bavili o plošném testování na covid. Jak se ale ukazuje, tématem mohlo být něco jiného.

Moderátor Václav Moravec ve svém nedělním pořadu v České televizi uvedl, že podle informací tohoto veřejnoprávního média se schůzky zúčastnil také náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) David Šmehlík. Pro toho jsou nadcházející týdny obzvláště důležité, neboť se chystá volba nového ředitele VZP a on sám je jedním ze dvou kandidátů. Druhým je nynější šéf Zdeněk Kabátek.



Šmehlík ale svou přítomnost v prostorách restaurace Rio’s, kde k jednání došlo, vyloučil. „Schůzky jsem se nezúčastnil, v době jejího konání jsem byl doma s rodinou,“ upřesnil pro Lidovky.cz. Dodal, že podle jeho názoru někdo rozjel „hru“, která má vést k jeho očernění před očekávanou volbou.

Dramaturgyně Moravcova pořadu Hana Andělová serveru Lidovky.cz sdělila, že pokusy získat na Šmehlíka kontakt, aby se ke své účasti vyjádřil, nebyly úspěšné. Zdroje, jež jeho přítomnost uvedly, označila za důvěryhodné a dodala, že náměstka pozvala do další televizní debaty.

Spor o vedení státní zdravotní pojišťovny se táhne de facto už od vstupu Andreje Babiše (ANO) do politiky. Premiér se nechal několikrát slyšet, že Kabátka považuje za symbol doby „protkané korupcí a úplatky“, a chce ho vyměnit.

Zprava ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeněk Kabátek a náměstek ředitele pro zdravotní péči David Šmehlík.

Jenže za Kabátkem stojí podle informací serveru Lidovky.cz skupina kolem prezidenta Miloše Zemana, která si konec současného šéfa nepřeje.

Pomoci Kabátkovi se snažil na poslední chvíli Prymula, jenž se minulý týden, v den vyšehradské schůzky, pokusil na jednání vlády pozměnit složení správní rady VZP. Jak ale zjistily Lidovky.cz, učinil tak bez přípravy jakýchkoliv dokumentů, což je v případě státních podniků nestandardní postup.

Kdo stane v čele suverénně největší české zdravotní pojišťovny, řešila na svém pondělním zasedání její správní rada. Avšak bez výsledku. „Žádná jména nepadala. Jednali jsme o právním rámci volby ředitele, podle zákona a jednacího řádu,“ oznámila médiím předsedkyně rady poslankyně Věra Adámková (ANO).



Ke zvolení do křesla ředitele vede cesta právě přes třicetičlennou správní radu. Deset radních do ní jmenuje vláda na návrh ministra zdravotnictví, zbývající dvacítku sněmovna. Není tedy překvapením, že se jedná o výsostně politickou záležitost.

Prymulův „kulový blesk“

Jakákoliv mocenská skupina by si chtěla do vedení VZP prosadit svého člověka, bude muset sehnat alespoň šestnáct hlasů radních. Na poslední chvíli se pokusil složení tohoto klíčového orgánu změnit šéf resortu zdravotnictví Roman Prymula.

Ten to v neděli v ČT potvrdil s tím, že se chtěl zbavit členů rady napojených na současné vedení pojišťovny. Načasování jeho snahy ale může leccos napovědět. Inkriminované jednání vlády totiž proběhlo minulý týden ve středu. Jen pár hodin po tomto nepovedeném pokusu se Prymula ocitl v útrobách restaurace na Vyšehradě.

Podle zdrojů serveru Lidovky.cz z ministerstva zdravotnictví epidemiolog-ministr postupoval velmi nestandardně. „V takových případech se běžně řeší věci s předstihem týdnů i měsíců,“ řekl jeden z výše postavených úředníků serveru Lidovky.cz. Podle něj je u správních rad státních podniků obvyklá velká opatrnost, aby vše proběhlo podle pravidel.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Pokud by tedy Prymula myslel výměnu valné části správní rady VZP vážně, musel by nechat pro vládu vypracovat návrhy na její odvolání a naopak návrhy na jmenování nových tváří. Lidovky.cz ale ověřily, že žádné takové dokumenty se ve vládním systému neobjevily. Ministr je tak na vládu musel přinést „v ruce“, aniž by se s nimi kdokoliv z resortů stihl seznámit.

„To se v podstatě nikdy nedělá. Ve správní radě VZP totiž sedí i nominanti dalších ministerstev, jako hlavní příklad je ministerstvo financí. To by případnou změnu určitě chtělo vědět předem,“ vysvětlil zdroj.

Jak potvrdil v ČT sám Prymula, proti jeho návrhu byl především Babiš, který si sám na přesné dodržení procesních postupů nepotrpí. Je proto možné, že schůzka Babišovy pravé ruky Faltýnka s Prymulou byla dohrou neshody okolo budoucnosti vedení státní pojišťovny.

Chybí politické zadání

Dění okolo VZP může poukazovat i na obecnější chaos, který ve zdravotnictví nastal po odchodu ministra Adama Vojtěcha (za ANO). Tak to alespoň popisuje jeden ze členů správní rady původně nominovaný vládou.

„Na dnešním jednání panoval naprostý chaos,“ řekl serveru Lidovky.cz krátce po jeho skončení. Nikdo prý přesně nevěděl, jak by se mělo k volbě nového šéfa pojišťovny přistupovat, a jediným řešením tak bylo odložit ji na devátého listopadu.

Důvodem zmatků má být především to, že vládní strany své svěřence v týmu radních, jichž mají ve třicetičlenné radě většinu, přestaly úkolovat. „Bylo běžné, že pokud se o něčem mělo hlasovat, dodala vláda prostřednictvím premiéra nebo ministra zdravotnictví své stanovisko, kterým jsme se mohli řídit. Poslední dva měsíce už se tak ale neděje,“ popsal pro Lidovky.cz vládní nominant, dle nějž je zároveň cítit podpora pro Kabátka směrem z Hradu. Důvod této vřelosti Zemanových lidí k řediteli VZP si však prý lidé z rady vysvětlit nedokážou.

Zároveň odhaduje, že současný ředitel Kabátek ve svém křesle zřejmě zůstane i po čtvrtém prosinci letošního roku, kdy mu končí funkční období. Zvrátit to může jedině to, že z vlády, která řeší převážně epidemii covidu, dorazí jasné instrukce, že přednost má dostat Šmehlík či někdo jiný. „Zatím se ale k tomu nikdo nemá,“ dodal člen správní rady.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ročně přerozdělí okolo 188 miliard korun, což je až dvacetinásobně větší suma, než s jakou mělo hospodařit samotné ministerstvo zdravotnictví letos.