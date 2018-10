Boj o Špindlerův Mlýn. Hnutí volebního exmanažera ANO rozdávalo hodinky, urvalo jediný mandát

ŠPINDLERŮV MLÝN / PRAHA Rozbít stávající pořádky v prominentním lyžařském středisku Špindlerův Mlýn chtělo nové politické hnutí, za nímž stál někdejší volební manažer ANO Petr Morcinek. Subjekt skládal kandidátku narychlo, řada jeho reprezentantů si přihlašovala trvalé bydliště jen pár dní před hlasováním. Podporu voličů se snažilo hnutí nahnat i rozdáváním chytrých hodinek, svérázné počínání nakonec vyneslo jediný mandát. Vítězství přesvědčivě obhájilo sdružení v čele se stávajícím starostou.

„To není žádný projekt. Jenom tam bydlíme, jsme tam a hodně lyžujeme. Když se podíváme na Špindl, jak vypadá, tak je to škoda. Mohl by vypadat jako jiná evropská střediska,“ přiblížil serveru Lidovky.cz hlavní motivaci hnutí Pro lepší Špindlerův Mlýn Petr Morcinek, jinak také majitel firmy MM Reality. „Finance jsem žádné neposkytl, jenom know-how. Prostě jsem jim chtěl pomoct,“ dodává bývalý volební manažer hnutí ANO.

S bydlením „jeho“ lidí ve známém středisku to však tak horké nebylo. V době registrace kandidátek tam neměl trvalé zázemí nikdo, uchazeči o mandát pocházejí z Opavy, Ostravy či Vrchlabí. Někteří z nich dokonce působí v Morcinkově firmě, trvalé bydliště si vyřizovali na zdejším úřadě krátce před volebním kláním. Minimálně zvláštní dojem z takto uspořádaného hnutí Morcinek uznává, ale nevidí v tom nic špatného.

„Souhlasím, nepopírám to. Ale jak by to mělo být správně? Co znamená pevný vztah k tomu místu? Když tam je někdo sto let, má k tomu vztah? Když tam je někdo rok, tak k tomu nemá vztah? Nemyslím si, že to tak je,“ míní Morcinek, který sám ve Špindlerově Mlýně nežije, ale nárazově tam pobývá ve své rezidenci.

‚Nejde o to kupovat si hlasy‘

Lídrem hnutí byl Vladimír Klenz, původem z Vrchlabí, který jinak trénuje fotbalovou mládež v Příbrami. Jeho otec podle zjištění serveru Lidovky.cz provozuje v nedaleké Dolní Branné penzion. Klenze se serveru Lidovky.cz zastihnout nepodařilo. Podle svého dřívějšího vyjádření však cítil potřebu pomoci proměně Špindlerova Mlýna, jak o ní mluvil Morcinek.

Hnutí Pro lepší Špindlerův Mlýn v kampani vsadilo na velmi netradiční způsob, jak si podmanit voliče. Před volbami rozdávalo místním chytré hodinky v ceně 1 500 korun. Při počtu 900 obyvatel s volebním právem by takový způsob agitace přišel hnutí na téměř 1,5 milionu. Podle Klenze se na to složili členové kandidátky, nikoho si tím prý však koupit nezamýšleli.

„Nejde o to kupovat hlasy, lidi přijdou, popovídají si, dostanou hodinky, zas takový náklad to není,“ vysvětlil Klenz serveru aktualne.cz, jenž na osobité hnutí upozornil. Jeho snahou bylo středisko oživit. „Když tam přijede kdokoliv ze zahraničí, tak to je, jako když my přijedeme do nějaké staré vesnice v Bulharsku. Tady je to úplně stejné. A to je smutné,“ řekl serveru Lidovky.cz Morcinek.

Nasazení netradičního hnutí, jemuž umožnila kandidovat záštita SNK-ED, nakonec vyústilo v jediný mandát, jejž náleží právě Klenzovi. Podle duchovního otce Pro lepší Špindlerův Mlýn takový zisk nepředstavuje marný výsledek. „Nejsem politik, ale myslím si, že pan Klenz je ta správná osoba. Aspoň tam bude někdo, kdo zná svět, kdo ví, jak to funguje a komu to není lhostejné,“ míní Morcinek.

Starosta věřil ve zdravý rozum voličů

Pozici nejsilnější politického hráče s přehledem obhájilo hnutí Pro náš Špindlerův Mlýn v čele se starostou Vladimírem Staruchem, který má nakročeno do svého třetího funkčního období. V závěsu se umístili Nezávislí s podporou TOP 09, což umožní znovu postavit stávající vládnoucí koalici. Jedním z hlavních cílů pro další čtyři roky má být podle Starucha přispět k propojení tamějších dvou lyžarských areálů, o což se snaží společnost Melida.

„Také bychom rádi začali mluvit o investici do nového areálu technických služeb a do výstavby cyklostezek. Měly by zklidnit pohyb lidí po městě. Další výzvou je řešení bytové otázky a opravy komunikací, které nás v poslední době trochu dohání,“ uvedl pro Lidovky.cz starosta Staruch, který v čele tamější radnice stojí osm let.

Netradičního soupeře v podobě Morcinkova hnutí bral s rezervou. Podle něj to bylo za jeho éry poprvé, co si o přízeň voličů řekl takto narychlo spíchnutý subjekt. „Otevřeně řeknu, že jsem spoléhal na zdravý rozum lidí, že budou volit kandidáty, kteří problematiku města znají,“ glosuje. „Lidé, kteří tam trvale bydleli jen pár dní, si dovolím říct, že o problematice města nevědí vůbec nic,“ uzavírá.