„Zájem je velký. Minulý týden jsme naočkovali 15 lidí, dnes ráno už se hlásilo dalších 12. Zbývaly nám dvě poslední vakcíny, které byly rezervované. Na dodávku nových jsme čekali a zájemcům slibovali, že až přijdou, dáme jim vědět,“ popisovala pondělní dopolední situaci Kateřina Remešová, zdravotní sestra v jedné ze dvou pražských ordinací praktického lékaře Cyrila Muchy.
Později jim ale vakcíny dorazily. „Objednávali jsme před čtrnácti dny 65 vakcín pro obě ordinace a dostali je. Očkovat začneme ve středu,“ doplnila zdravotnice.
Zájem o vakcíny proti žloutence typu A se letos výrazně zvýšil kvůli šířící se epidemii, která bude patrně největší za posledních 46 let. „Od začátku roku onemocnělo už 2 246 lidí a 27 z nich zemřelo,“ říká epidemioložka Státního zdravotního ústavu Kateřina Fabiánová. Za poslední týden tak přibylo jedno úmrtí.
Zatímco loni na jaře vypukla epidemie nemoci špinavých rukou v Ostravě, kam se dostala přes Slovensko z Maďarska, letos je nejvíce nakažených žloutenkou A v Praze. Od začátku roku tam onemocnělo 939 lidí, což je 25 krát více než loni. Jen v uplynulém týdnu přibylo 52 nemocných.
Před rokem zemřel v Česku první pacient se žloutenku A na selhání jater a do konce loňského roku ještě jeden. Letos od ledna už lékaři nahlásili dalších 27 úmrtí, z toho 11 v Praze. I proto je právě v hlavním městě zájem o vakcíny největší.
„Je dobře, že se lidé chtějí očkovat. Je lepší být chráněný, než potom ztrácet čas v izolaci či karanténě. Inkubační doba u žloutenky A je až 50 dní, říká epidemioložka Fabiánová s tím, že virus je nebezpečný hlavně pro lidi s chronickými nemocemi jater.
Podle Matyáše Fošuma, zástupce hlavní hygieničky a ředitele odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví, se letos nechalo naočkovat už přes 127 tisíc lidí, což je téměř trojnásobek proti loňsku.
I proto v řadě míst došly monovakcíny - nejdříve pro děti, poté i pro dospělé. Některým lékařům zůstaly jen kombinované vakcíny proti žloutenkám A a B, jejichž účinek ale nastává až po druhé vakcíně.
Monovakcína chrání už dva týdny po první dávce. Proto je po nich větší poptávka, ale dalším důvodem je možná i to, že jsou levnější. Každá dávka stojí kolem 1 400 korun pro děti a kolem 1 700 pro dospělé. Kombinovaná vakcína stojí přes dva tisíce.
Ministerstvo zvažuje bezplatné očkování menších dětí a pacientů s chronickými nemocemi jater, kterým by vakcínu hradily zdravotní pojišťovny. Letos už to však podle Matyáše Fošuma nebude. Nárok na vakcínu zdarma tak mají zatím pouze lidé, kteří přišli do přímého kontaktu s nemocným člověkem a jejich očkování nařídí hygienici. Letos už ji lidé dostali zdarma přes devět tisíc dávek.
„Pro očkování nařízené hygieniky máme vakcín dostatek, protože si je na rozdíl od komerčních objednává přímo ministerstvo zdravotnictví,“ vysvětluje Fošum. Podle něj ale nyní ministerstvo společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv řeší také dovoz vakcín, které si zájemci hradí.
„Do Česka dorazilo téměř 20 tisíc vakcín, z toho 9,5 tisíce pro děti. Distributor je od pondělního rána rozváží těm lékařům, kteří si je dříve objednali. Aby se dostalo na všechny, je možné, že někdo jich dostane o něco méně. Do konce týdne by měly být všechny v ordinacích,“ říká Fošum.
Lékaři se ale obávají, že současná dodávka bude brzy rozebraná a nebude stačit. Další desítky tisíc vakcín mají totiž podle nich přijít až v prosinci. Ministerstvo ale kromě nasmlouvaných dodávek domlouvá i mimořádný dovoz vakcín ze zahraničí.
„Předpokládám, že do tří týdnů přijdou vakcíny například z Řecka. A pokud se dohodneme, tak poté i desítky tisíc vakcín z Francie,“ říká Fošum.
Podle něj ministerstvo zdravotnictví také chystá spolu s pražskými hygieniky další informační kampaň o žloutence A i významu očkování. Naváže na kampaň, kterou mohou obyvatelé i návštěvníci Prahy vidět již nyní ve vozech dopravního podniku, na elektronických informačních tabulích nebo v hale hlavního vlakového nádraží.